ملزمون بمواكبة التطوّر التكنولوجي العالمي في مختلف المجالات.. بجدية الفارس: «سهل» باكورة التكامل للخدمات الإلكترونية

وطن النهار

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قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس إن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) هو باكورة التكامل في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمستفيدين عبر ربط بيانات المستخدم بين مختلف الجهات لإنجاز المعاملات.

وأضافت الفارس في كلمتها خلال افتتاح مؤتمر (التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية) الذي تنظمه الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات أن التطبيق منصة حكومية لربط البيانات الحكومية ويمكن المستخدم من إنجاز معاملاته «بضغطة زر» للوصول إلى تجربة مستخدم مرنة ومبسطة وسريعة ، موضحه أن إطلاق التطبيق يعد أولى ثمار إنشاء وزارة (شؤون الاتصالات) حيث بدأ بفكرة لمجموعة مبادرين تبناها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات انتقلت إلى تطبيق حكومي شاركت في إطلاقه 14 جهة حتى الآن.

وأشارت الى أن ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات يحتم على الجميع جدية التعامل مع هذا التطور واتخاذ خطوات عملية ومتسارعة في طريق التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والعمل على دعم المشاريع والمبادرات التكنولوجية وتدريب الكوادر البشرية «ولعل هذا التوجه الحكومي ترجم بإنشاء وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».

وأشارت إلى تشكيل لجنة لوضع إطار تنظيمي للتطبيقات الإلكترونية الحكومية لتحقيق أعلى درجات الأمان وخصوصية البيانات مع ضرورة تكامل تلك الخدمات وتحقيق أفضل تجربة للمستخدمين وضمت اللجنة كوكبة من أصحاب الاختصاص والخبرة من الكوادر الوطنية ، موضحه أن أحد أهداف وبرامج عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة هو التنسيق مع جهات الدولة من أجل السعي إلى إعادة هندسة إجراءاتها والتي ستسهم بشكل فعال في تسهيل رقمنة الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات.

وقالت «لا ننسى أن من أهم عناصر التحول الرقمي اليوم والذي لن يتحقق بدونه هو العنصر البشري وتأهيله وتدريبه» فهناك مبادرات جادة يقوم بها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الشركات العالمية والقطاع الخاص لتدريب الكوادر الوطنية في مجال نظم المعلومات والبرمجيات وتطوير التطبيقات والتي ستسهم في تعزيز التحول الرقمي وبناء أساس قوي ومتين للتطبيقات الحكومية».

وأعربت عن الشكر للجمعية الكويتية لتقنية المعلومات على الجهود التي تبذلها لتعزيز الوعي نحو التحول الرقمي وتكثيف الفعاليات والبرامج التي تسلط الضوء على هذا الجانب منوهة بالدور البناء والمهم للجمعيات المهنية والتخصصية في دولة الكويت المهم والبناء.

ويشارك في مؤتمر (التكامل والمعيارية في التطبيقات الحكومية) المقام افتراضيا ويستمر ثلاثة أيام نخبة من الشخصيات والخبرات المميزة بمجالات تطوير التطبيقات وتكنولوجيا الاتصالات والأمن السيبراني وأنظمة المعلومات.

