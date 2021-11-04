سفراء مجلس التعاون عقدوا اجتماعهم التنسيقي الثالث

وطن النهار

ترأس سفير البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي، الاجتماع التنسيقي الثالث لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى الكويت في مقر سفارة المملكة لدى الكويت، الأربعاء، لبحث تعزيز العمل المشترك فيما بين الدول الأشقاء.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في القضايا والمصالح المشتركة لهم.

وثمن السفراء التعاون الكبير الذي يحظون به من قبل وزارة خارجية الكويت، وكذلك الأصداء الطيبة للزيارات المشتركة التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، وتطلعاتهم للمزيد من الزيارات في الفترة المقبلة للمؤسسات الإقليمية والدولية والثقافية.

وشارك في الاجتماع كل من سفير الإمارات الدكتور مطر حامد النيادي وسفير السعودية الأمير سلطان بن سعد بن خالد، وسفير عُمان د. صالح بن عامر بن حارث الخروصي، وسفير قطر علي بن عبدالله آل محمود، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير حمد راشد المري.

