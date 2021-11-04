«القوى العاملة»: استمرار توجيه العمالة الوطنية للعمل بـ«الخاص»

وطن النهار

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أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن الفرص الوظيفية المعروضة للعمالة الوطنية حملة مؤهلات الدبلوم والجامعي وذوي الخبرة، مؤكدة على استمرار نهجها الهيئة في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم للباحثين عن عمل. وقال نائب المدير العام لشؤون القوى العاملة عبدالله المطوطح، في تصريح صحافي على هامش اليوم الوظيفي الذي أقيم بالتعاون مع بنك برقان، أن الهيئة تطمح في الاستمرار بهذا النهج المشرف لاستيعاب أغلب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، مشيرا إلى مقابلة 88 شخصاً من أصل 100 باحث عن العمل حضر الفعالية. من جانبه، قام بنك برقان بتقديم الشرح الوافي عن البنك والرد على استفسارات المتقدمين للعمل، معربا عن شكره للهيئة على التعاون الذي ساهم بتوفير كوادر وطنية من الخريجين للعمل في القطاع المصرفي بشكل عام وبنك برقان بشكل خاص. من جانب آخر، كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن جدول دعم العمالة أصحاب المؤهلات المتزوجين والعزاب، موضحة أن دعم العمالة العزاب حملة المؤهل الجامعي في تخصص الطب والصيدلة والهندسة 790 ديناراً والمتزوجين 898 ديناراً، وأصحاب تخصص القانون والمحاسبة ونظم المعلومات والاحصاء والاقتصاد والتمريض والتدريس 740 ديناراً للاعزب و848 ديناراً للمتزوج، بينما دعم العمالة للجامعي باقي التخصصات 690 ديناراً للاعزب و789 ديناراً للمتزوج. وأشارت إلى أن دعم العمالة المخصص لحملة الدبلوم أو شهادة الثانوية العامة الحاصلين على دورة تديبية لا تقل عن سنتين 629 ديناراً للأعزب و663 ديناراً للمتزوج، وأصحاب شهادة المتوسطة الذين لديهم دورة تديبية لا تقل عن 3 سنوات دراسية 571 ديناراً للاعزب و663 ديناراً للمتزوج، بينما حملة شهادة الثانوية أو المتوسطة مع دورة سنة 557 ديناراً للاعزب و638 ديناراً للمتزوج، في حين أصحاب الشهادة المتوسطة 511 دينار للأعزب و590 ديناراً للمتزوج، وما دون المتوسط 446 ديناراً للأعزب و534 ديناراً للمتزوج.

