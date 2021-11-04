«الصحة»: 99.32 % التعافي

وطن النهار

من «كورونا» أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 412731 ولم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 2462 حالة. وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» إنه تم أيضا تسجيل 27 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 409919، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 99?32 في المئة. وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 5 حالات فيما بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 350 ووصل إجمالي الحالات في أجنحة «كوفيد- 19» إلى 17. وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 16713 ليصبح مجموع الفحوصات 4862318، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 0?14 في المئة.