«رحماء بينهم» أطلقت «كفالة ألف يتيم»

وطن النهار

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية «رحماء بينهم» الخيرية د. خالد عبدالكريم العنزي انطلاق مشروع كوبونات الأيتام داخل الكويت كنافذة خيرية إغاثية، وبوابة عظيمة للباحثين عن الأجر، والراغبين في التزوّد للآخرة، وذلك من خلال التبرع بمبلغ 20 دينارا فقط كتكلفة لكسوة الأيتام في فصل الشتاء، داعيا إلى المسارعة في أعمال البر والإحسان، والمشاركة في المشاريع الإغاثية التي تطلقها الجمعية. وأضاف في تصريح صحافي أن المشروع الذي ينطلق اليوم الخميس يستهدف كسوة 1000 يتيم من داخل الكويت، مشيرا إلى أن من أولويات الجمعية إغاثة المحتاجين داخل الكويت، والمساهمة إلى جانب الجمعيات الخيرية الأخرى في توفير احتياجاتهم قبل اللجوء إلى الخارج. وأوضح أن المشاريع المتعلقة بالايتام تركّز على الريادة في بناء شخصية اليتيم وأسرته لتقديم أفضل رعاية شاملة لهم من خلال برامج نوعية وشراكات مجتمعية وتقنيات حديثة لبناء حياة مستقرة وآمنة ورسم البسمة على وجوههم وبناء ودعم مهارات الأيتام وذويهم. وتابع د. العنزي بأن هناك 5 مجالات ترعاها الجمعية هي الرعاية المالية من الإطعام الشهري والكسوة والمساعدات المالية، والرعاية التعليمية والتي تتضمن أقساط المدارس والزي المدرسي وتكريم المتفوقين، والرعاية السكنية من دفع إيجار المسكن والتأثيث والتجهيز، والرعاية الصحية من تأمين صحي وعلاج طبي وأدوية وأجهزة طبية، وأخيرا الرعاية المجتمعية من دورات وورش تطويرية.