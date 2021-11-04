المشروع يخدم الراغبين بالتعافي 20 ألف مترمربع لـ «مزرعة الإرادة للعلاج بالعمل»

وطن النهار

أبرمت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية امس الأربعاء بروتوكول تعاون مشتركاً بينهما للعمل على تنفيذ مشروع مزرعة العلاج بالعمل «مزرعة الإرادة للعلاج بالعمل».

وجرى التوقيع في مقر الهيئة في الرابية بحضور المدير العام للهيئة الشيخ محمد اليوسف ووكيل «الأوقاف» فريد عمادي.

وأتى البروتوكول تحقيقاً لمبدأ الشراكة ولأهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الاجتماعي والحفاظ على أبناء الوطن من الانحرافات السلوكية وفي مقدمتها ظاهرة تعاطي المخدرات وسائر المؤثرات العقلية. ويهدف المشروع الى التصدي لظاهرة تعاطي المخدرات وتعزيز القيم العلاجية لضمان استمرارية التعافي إضافة الى نشر الوعي المجتمعي والإرشاد النفسي للوقاية من هذه السموم الفتاكة.

وينص البروتوكول على أن تقوم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتوفير أرض بمساحة 20 ألف متر مربع لإقامة مشروع العلاج بالعمل في منطقة أمغرة والخاصة بمركز المختبرات الزراعية والبيطرية والسمكية وبدعم من الأمانة العامة للأوقاف، ويكون الاشراف الإداري واللوجستي وإقامة برامج التوعية المجتمعية للمشروع من قبل إدارة التأهيل والتقويم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أما الاشراف على برامج استمرارية التعافي فسيكون من قبل مركز علاج الإدمان بوزارة الصحة.

