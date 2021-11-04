القعود: فتح باب التقديم لخطة بعثات خريجي الهيئة الفائقين

وطن النهار

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أعلن مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أ. جاسم القعود عن فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية 2021/2022 لحملة الدبلوم من خريجي الهيئة الفائقين للعام الدراسي 2020/2021، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 28/11/2021 عبر الموقع الرسمي للهيئة www.paaet.edu.kw.

وأوضح القعود أن التقديم لهذه الخطة سيكون لخريجي كليات (الدراسات التكنولوجية، والدراسات التجارية (قانون، حاسب آلي)، وكليتي «العلوم الصحية، والتمريض»، والمعاهد (العالي للطاقة، والعالي للاتصالات و الملاحة، والإنشائي) «مساح أراضٍ، مراقب مبانٍ، رسام هندسي».

