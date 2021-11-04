السفارة الصينية وزعت جوائز «الصين والكويت في عيني»

وطن النهار

أقامت السفارة الصينية لدى الكويت حفل توزيع جوائز مسابقة الأعمال الفنية (الصين والكويت في عيني) التي نظمتها السفارة بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية وفريق (إكسبو 965) في شهر يونيو الماضي احتفالا بالذكرى السنوية الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين. وأعرب السفير الصيني لي مينغ قانغ في كلمته أمام الحفل الافتراضي الذي أقيم مساء أول من أمس الثلاثاء عن الشكر والتقدير لجمعية الفنون التشكيلية وفريق (إكسبو 965) على تعاونهما ودعمهما للمسابقة التي تميزت بمستوى عالٍ وعقلية مبدعة جمعت بين الأشكال المتنوعة والألوان المختلفة والعناصر الثقافية الغنية. وقال السفير قانغ إن تلك المشاركات عكست صورة حية عن التكامل العميق بين الثقافتين الصينية والكويتية والصداقة المخلصة القوية بين الشعبين الصديقين خلال الخمسين عاما منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وذكر أنه على مدار الخمسين عاما الماضية كانت لدى الصين والكويت تعاون إنساني وثيق كما استمر تعزيز الصداقة الودية بين الشعبين الصديقين «ونأمل أن يواصل البلدان العمل يدا بيد في تعميق التبادلات الودية بين الشعبين والتواصل والتعلم المتبادل بين حضارتيهما».

من جانبه، أكد رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان أهمية إقامة هذه المسابقة التي تدل على عمق الصداقة بين الصين والكويت. وأعرب سلمان في كلمته أن تكون هناك المزيد من الفرص للتعاون مع السفارة الصينية في المستقبل للقيام بهذا النوع من الأنشطة الثقافية والفنية للمساهمة في تعزيز التبادل والتعاون الثقافي بين البلدين الصديقين.

