قام مع مجموعة من أعضاء المجلس البلدي بجولة على المواقع العتيبي: أنشطة ترفيهية واجتماعية في جُزر جسر جابر

وطن النهار

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قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي ان المجلس تصدى لمشروع تصميم وانشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد بشكل خاص، مشيرا الى انه عقد له جلسة خاصة خلال عطلة المجلس وأن ذلك من دوره، معربا عن امله ان يكون هناك تبادل من قبل الجهات الأخرى فيما يخص سرعة تزويد المجلس البلدي بالبيانات والطلبات والمعلومات بالإضافة الى الجهاز التنفيذي في الكويت لسرعة الربط ما بين هذه الجهات والخروج بدراسة نهائية وفق مقتضيات القانون.

وأوضح العتيبي خلال الجولة الميدانية لأعضاء البلدي للاطلاع على العرض المرئي لجسر الشيخ جابر والجزيرتين الواقعتين في جسر في حرم الطريق الشمالي والجنوبي الذي قدمه م. عبدالرحمن الهولي من الهيئة العامة للطرق والنقل البري يوم امس بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د. حسين الخياط وعضو مجلس إدارة هيئة الطرق حامد العلبان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وأضاف العتيبي أن المجلس البلدي خصص أنشطة تستخدم في بعض الجزر سواء ترفيهية او اجتماعية وغيرها، مبينا انه حاليا انتهى دور المجلس البلدي وانه مستقبلا في حال كانت هناك طلب توسعة او أنشطة جديدة فان المجلس البلدي سيكون له دور في هذا الشأن.

وأشار الى انه خلال العرض المرئي تم استعراض كل ما يخص الاستثمار في الجزيرتين الواقعتين في جسر جابر بالإضافة الى حرم الطريق الشمالي والجنوبي.

ولفت إلى أن ما رأيناه في العرض المرئي يدعو للفخر ونتمنى ان نرى قريبا وفق المزايدات التي عرضها مجلس الوزراء لترى النور في اسرع وقت، مشددا على ان هذا العمل مشرف وأشعر بالسعادة عندما أرى قرارات المجلس البلدي التي تتخذ تدخل حيز التنفيذ بهذه السرعة وهذا هو الهدف المنشود في كل مشاريع الدولة.

وأكد ان هذا المشروع سيكون وفق ما نطمح له، معربا عن امله من جميع الجهات الحكومية وجميع المشاريع المطروحة التنموية والانشائية ان تحذو حذو هذا المشروع والخطوات التي اتخذت بشأنه.

وذكر ان المجلس البلدي هو البوابة الأولى لانطلاق المشاريع، مشيرا الى ان المجلس البلدي يحصل على اراء جميع الجهات في الدولة ويستعرضها ويتخذ فيها قرارا حسب نص القانون وان هذا القرار مرهون بجودة هذه الدراسات وان تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، فلا يجوز ان يصدر قرارات يتم عليها تصحيح او تعديل موقع بعد سنتين على سبيل المثال، فالدقة في اتخاذ القرارات حتى وان تأخرت شهراً او شهرين امر من شأنه يوفر على المجلس الكثير من الوقت.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري د. حسين الخياط ان الهدف من العرض المرئي والزيارة لمواقع المشروع للتعرف على مواقع الاستثمار في الجزر و التعاون بين المجلس البلدي والهيئة العامة للطرق والنقل البري، واكد الخياط أن المجلس البلدي كان له دور كبير في إقرار المقترحات المقدمة لاستغلال الجزر بالمنطقتين الشمالية والجنوبية حيث كان له دور في إقرار المقترحات عبر جلسة استثنائية خاصة في فترة الاجازة للمجلس البلدي. وأشار إلى أننا نتطلع الى ان يكون هناك مزيد من التعاون بين هيئة الطرق والمجلس البلدي خاصة ان مجال واختصاصات هيئة الطرق يتطلب وجود هذا التعاون في مجال الطرق او النقل البري. وافاد عرضنا على المجلس البلدي من خلال مجلس الوزراء والبلدية مقترحات لعملية المساحات التي من خلالها يمكن ان يتم الاتفاق مع المزايد وتم قبول هذه المقترحات.

