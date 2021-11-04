السفيرة البريطانية أشادت بجهود «الهلال الأحمر» في إغاثة المنكوبين

وطن النهار

أشادت سفيرة المملكة المتحدة لدى الكويت بيلندا لويس بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي وجهودها المتميزة في إغاثة المنكوبين ومد يد العون لهم في شتى دول العالم.

وقالت السفيرة لويس في تصريح صحافي عقب لقائها رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) الكويتي د. هلال الساير إن الجمعية ساهمت بأعمالها الخيرة المتنوعة في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا.

وأضافت انها اطّلعت على حجم البرنامج الإنساني الذي تنفذه الجمعية حاليا في مختلف الدول ومنها أفغانستان واليمن والصومال وإندونيسيا وللاجئي (الروهينغيا) في بنغلادش وإغاثة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان لمساندتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

وأوضحت أنها تعرفت دور الجمعية في مساعدة الأسر المحتاجة داخل الكويت من النواحي الإغاثية والصحية والتعليمية، مشيدة أيضا بالاهتمام الكبير الذي يوليه «الهلال الأحمر» الكويتي لمشاريعه الإنسانية التي تهتم بتوفير كل الاحتياجات الضرورية في مختلف مناحي الحياة لجميع المحتاجين حول العالم.

من جانبه، أعرب الساير عن سعادته بزيارة السفيرة لويس والوفد المرافق إلى الجمعية للاطلاع على نشاطات وإنجازات (الهلال الأحمر الكويتي) وإنجازاتها لافتا إلى أن ذلك «يمثل أهمية بالغة بالنسبة لنا».

وقال إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الجمعية للمتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان تهدف إلى التخفيف من معاناة المتضررين وتوفير احتياجاتهم المعيشية.

وأكد استمرار الجمعية في مواصلة برامجها للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون والنازحون في مختلف بقاع العالم ودعم أي جهد يساعد المحتاجين في العالم.

