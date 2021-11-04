وفد أممي قام بزيارة المعرض «تبصُّر».. ذكرى القائد الملهم أمير الإنسانية

وطن النهار

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إحياء للذكرى الأولى لرحيل قائد الإنسانية أمير الكويت الراحل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، وتكريماً لأعماله وبعض من عطاءاته ومساهماته البارزة خلال سنوات حياته، افتتحت شركة الحمراء العقارية يوم أمس رسميا بحضور وفد من الأمم المتحدة معرضاً خاصاً في مركز الحمراء للتسوق يسلط هذا المعرض الضوء على حياة الأمير الراحل من خلال رحلة غنية تقود الزوار إلى بعض من أهم المحطات البارزة في حياته، ودوره الإيجابي والمساهم كقائد للإنسانية، وكذلك بعض ماحققه بصفته «عميد الدبلوماسية العربية»، كما يقدم المعرض باقة كبيرة من الصور والوثائق والفيديوهات التي ستأخذ الزائر عبر رحلة مميزة في حياة الأمير الراحل. وعلق رئيس مجلس ادارة شركة الحمراء العقارية خلال افتتاح المعرض الشيخ فيصل الخليفة قائلاً «إنها لحظة عرفان وتكريم من شركة الحمراء العقارية لنضيء بكل فخر خطى الخير التي سار عليها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد رحمة الله عليه والذي مهد الطريق للمستقبل الذي تفخر به جميع الأجيال، ويأتي هذا المعرض ليذكرنا بذلك الأثر الكبير والعميق الذي خلفه الأمير الراحل على العالم من حولنا وكيف أسهمت طموحاته في النهوض بالكويت وتحقيق التنمية والنجاح في كثير من القطاعات (..) لقد كان صاحب السمو، الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد صاحب رؤية ثاقبة ورمزاً للكرم والعطاء والدعم حيث لعب دوراً جوهرياً وفاعلاً في مجالات عدة منها حق المرأة في التصويت ورسم سياسة دولة الكويت الخارجية، وسعيه الحثيث لتعزيز الوحدة العربية وكذلك تقديم كل الدعم الممكن والمؤثر للمنظمات والأعمال الخيرية والإنسانية حول العالم.

بدورها قالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نسرين الربيعان، بناء على دعوة شركة الحمراء العقارية تشرفنا بحضور المعرض الذي يجسد مسيرة أمير الإنسانية الراحل الشيخ صباح الأحمد،

وأشارت الربيعان إلى أن الصورة تعبر عن ألف كلمة في مسيرة أمير الإنسانية، عبرت عن الأثر البالغ الذي خلفه الأمير الراحل في انسانيته وعمله السياسي وجهوده في تثبيت وإرساء عملية السلام في كل مراحل حياته من الستينات حتى وفاته طيب الله ثراه.

واكدت ان مفوضية الأمم المتحدة تفتخر بشراكتها مع دولة الكويت، لافتة إلى ان الأمير الراحل كان له بالغ الأثر في تعزيز هذه الشراكة، كما ان الأمم المتحدة افتخرت أن يكون قائد العمل الإنساني وستبقى الكويت دوما مدينة العمل الإنسانية.

وثمنت الربيعان الشراكة بين الأمم المتحدة ودولة الكويت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد.

بدوره قال المهندس المعماري جاسم النشمي الذي قام بتصميم المعرض الاستيعادي للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذي تم افتتاحه تحت مسمى «تبصر» توثيقا لآخر كلمة كانت في أخر خطاباته حينما «نبه الشعب الكويتي عن الجائحة والوباء».

واكد النشمي ان المعرض يتحدث عن حياة الأمير الراحل منذ ولادته حتى وفاته، موضحا ان فترة التصميم كانت أسبوعين وتنفيذه ميدانيا على أرض الواقع بواقع شهرين داخل المعرض من خلال القطع الفنية الخاصة التي تم إنشاؤها في احد المصانع المختصة.

ولفت النشمي الى انه قام بمعارض فنية استيعادية داخليا وخارجيا عدة حازت على اعجاب الجمهور.

يذكر أن تسمية المعرض كانت بالتعاون مع المهندس جاسم النشمي، المصمم والمعماري والفنان ومؤسس ستديو (Manmade) حيث تم اختيار فكرة واسم المعرض «تبصّر» مستلهمين كلمات خالدة من أحد خطابات الأمير الراحل والتي حمد الله فيها على نعم الأمن والأمان والاستقرار والسلام والطمانينة والهدوء والعيش الكريم الذي منّ الله به على الكويت. وانطلقت فكرة المعرض من قبل شركة الحمراء العقارية منذ سنة تقريباً ليكون استذكاراً للامير الراحل بعد وفاته، ونفذت الفكرة مع النشمي حيث استلهم ما جاء في آخر خطابات الأمير الراحل التي بدأها بكلمة (تبصّر) داعياً في خطابه أجيال الكويت القادمة إلى مراقبة ما يجري في العالم اليوم وإلى التبصّر فيما سيأتي بعين الحكمة والتأمل والعمل لتكون هذه الكلمات نصائح حكيمة وغنية سبق وتناولها في خطابات عديدة سابقة. وهذه العبارة بما تحمله من دلالات عميقة هي ما قادت إلى اختيار هذا العنوان للمعرض حيث تم استخدام هذه الكلمة لتكون بمثابة العين الثاقبة حيث تم تصميم شعار المعرض باستخدام الخط العربي المميز.

