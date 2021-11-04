أدنى من 50 مليون دينار خلال أبريل - يونيو 94.5 % انخفاضاً بعجز الموازنة في 4 أشهر

مال وأعمال

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تاكيداً لخبر «النهار» في عدد الامس تحت عنوان 2,5 مليار دينار فائض 2021/2022 في ميزانية الدولة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، سجلت الموازنة العامة أكبر تراجع للعجز بلغ 49.912 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022،منخفضاً بنحو 94.5 في المئة عن العجز المحقق خلال الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2020-2021، حيث بلغ العجز حينها 906.626 ملايين دينار.

ووفقاً لتلك الأرقام ستتجه الموازنة لتحقيق فوائض للمرة الأولى منذ 7 سنوات اتسمت جميعها بالعجز.

ووفقاً للتقريرالشهري الصادر عن وزارة المالية لحسابات الادارة المالية للدولة للفترة من بداية أبريل حتى نهاية يوليو الماضيين، بلغ اجمالي الايرادات 5.16 مليارات دينار، أي ما نسبته 47.2 في المئة من اجمالي الايرادات المقدرة لكامل السنة المالية الحالية البالغة 10.929 مليارات دينار، فيما سجل اجمالي الايرادات خلال الأربعة أشهر الأولى من 2021/2022 قفزة بلغت نسبتها نحو 114 في المئة مقارنة بالايرادات المحققة في الفترة نفسها من 2020/2021 التي كانت قد بلغت 2.41 مليار دينار.

وبلغت الايرادات النفطية المحصلة خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو الماضيين نحو 4.689 مليارات دينار، شكلت نحو 51.4 في المئة من اجمالي الايرادات النفطية المقدرة لكامل السنة المالية الحالية، فيما ارتفعت الايرادات النفطية خلال الـ4 أشهر بنحو 110.36 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من السنة المالية الماضية عندما بلغت 2.229 مليار دينار.

وفيما يتعلق بالايرادات غير النفطية فبلغت 470.428 مليون دينار خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية 2021/2022، حيث شكلت 26.1 في المئة من اجمالي الايرادات غير النفطية المقدرة للسنة المالية بكاملها، في حين سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 160.37 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2020/2021 عندما بلغت الايرادات غير النفطية حينها 180.68 مليون دينار.

وبلغ اجمالي مصروفات الجهات الحكومية خلال الفترة من أبريل وحتى يوليو الماضيين نحو 3.463 مليارات دينار بارتفاع نسبته نحو 17 في المئة مقارنة بمصروفات الفترة نفسها من السنة المالية الماضية التي كانت قد بلغت 2.96 مليار دينار، فيما بلغ اجمالي الالتزام للأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، والذي يمثل المبالغ في حكم المصروفة التي لم يتم اثباتها في حساب المصروفات لعدم اكتمال الدورة المستندية لها حتى نهاية الفترة، 1.746 مليار دينار مسجلاً قفزة بلغت نسبتها 390.3 في المئة مقارنة باجمالي الالتزام في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية والذي كان قد بلغ 356.115 مليون دينار.

وبذلك بلغ اجمالي المصروفات والالتزام في الأربعة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية نحو 5.209 مليارات دينار مرتفعاً بنحو 57 في المئة مقارنة بـ3.316 مليارات دينار في الفترة المقابلة من السنة المالية الماضية.

