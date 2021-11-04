«كي جي ال» فازت بعقد مع الجيش الأميركي بـ 689.5 مليون دولار

مال وأعمال

اعلنت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» عن فوزها بعقد «المورد الرئيسي» مع وكالة الدفاع اللوجستية الأميركية لتوفير الخدمات الغذائية للجيش الأميركي في المنطقة بقيمة تتجاوز 689.5 مليون دولار.

وقالت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل «كي جي ال» ان شركة كي جي ال للخدمات الغذائية (احدى شركاتها التابعة) والتي تبلغ نسبة ملكيتها فيها 99 في المئة قد قامت بتوقيع عقد المورد الرئيس مع وكالة الدفاع اللوجيستية الأميركية لتوفير المواد الغذائية والخدمات المساندة للجيش الاميركي داخل (الكويت - العراق - الأردن - سورية) لمدة 24 شهرا قابلة للزيادة حتى 60 شهرا، وقد بلغت قيمة العقد الاجمالية مبلغ 689?531 مليون دولار أي ما يعادل 207?997 ملايين دينار بمتوسط سعر صرف (301?65) علما بان هذا المبلغ قابل للنقصان لارتباطه باحتياجات ومتطلبات الجيش الاميركي والظروف التشغيلية للعقد.

وقالت كي جي ال في افصاحها على موقع البورصة ان الاثر المالي سوف ينعكس على الايرادات المتولدة على هذا العقد على البيانات المالية للشركة التابعة في حدود عائد متوقع قدره 5 في المئة.

