إدارة البنك المركزي تتسم بالمصداقية والفعالية «موديز»: الحوكمة في الكويت أضعف من نظيراتها المصنَّفة الكويت أبطأ من بعض جيرانها في تطوير قطاعها الخاص غير النفطي

مال وأعمال

تناولت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيف الكويت المدعوم بالاقتصاد القوي، والمستويات العالية بشكل استثنائي من الثروة والاحتياطيات النفطية الكبيرة. ومع ذلك، أشارت الى الكويت كانت أبطأ من نظيراتها في المنطقة في تطوير قطاعات الأعمال غير النفطية والخاصة، وقد أدى اعتمادها الكبير المستمر على صناعة النفط الى تقلبات في الأداء الاقتصادي للدولة.

وقالت ان درجات الحوكمة في الكويت أضعف من نظيراتها المصنفة بشكل مشابه، لكن ادارة السياسة النقدية للبلاد لا تزال مصدر قوة مؤسسية.

وأضافت «موديز» أن مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك عالية بسبب التركيزات العالية للقروض بين مقترضين أفراد والانكشاف الكبير على قطاع العقار وأسواق الأسهم المتقلبة.

وأوضحت أنه في حالة حدوث تطورات سياسية وجيوسياسية معاكسة أو انخفاض أو شهدت أسعار النفط مجدداً تراجعاً، فان الثقة في قطاع الأعمال وأسعار الأصول قد تضعف وتضغط على جودة القروض المحلية للبنوك.

وذكرت الوكالة أن احتياطيات الكويت الهائلة من النفط والمستويات المرتفعة للغاية من دخل الفرد تدعم تقييمها لقوتها الاقتصادية. في عام 2020، كانت الكويت تملك سابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم ولديها أكبر نسبة احتياطيات نفطية، مؤكدة الى الانتاج بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبحسب معدل الانتاج الحالي، فأن احتياطياتها النفطية قد تدوم 90 عاماً. الى جانب تكاليف الانتاج المنخفضة نسبياً، يتيح ذلك للموارد النفطية للدولة أن تكون المحرك للدخل والثروة على المدى الطويل. بالاضافة الى ذلك، حققت الكويت تاريخياً فوائض مالية كبيرة وكدست أصولاً أجنبية كبيرة.

وبحسب تقديرات «موديز»، يفوق اجمالي أصول الصندوق السيادي الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الى حد بعيد الناتج المحلي الاجمالي للبلاد والديون الحكومية. من ناحية ثانية، يُعد اقتصاد الكويت أصغر من نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، مما يجعل، الى جانب اعتمادها الأكبر على القطاع النفطي، النمو الاقتصادي واجمالي الناتج المحلي الاسمي يميل الى أن يكون أكثر تقلباً من نظرائه.

الحوكمة والقوة المؤسسية

يعكس تقييم «موديز» للاطار المؤسسي للكويت وجهة نظرها بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية لا تعملان بقوة مثل تلك الموجودة في البلدان الأخرى ذات التصنيف العالي. لكن مقابل هذا الضعف، ترى الوكالة ادارة قوية للسياسة النقدية كما يتضح من معدل التضخم المنخفض والمستقر، والتنظيم القوي والحصيف للنظام المصرفي من قبل بنك الكويت المركزي.

وأضافت أن نطاق احراز مزيد من التقدم في شأن توافر البيانات والاستعداد المحتمل لزيادة الشفافية في السنوات المقبلة، يقابله السجل الضعيف في التنفيذ فيما يتعلق بمعظم تطلعات السياسات، مشيرة الى ضعف بعض جوانب الاطار المؤسسي وفعالية الحكومة الذي انعكس في التدهور المطرد في ترتيب البلاد على مؤشرات الحوكمة الدولية خلال العقد الماضي، وأخيراً، عدم القدرة على تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية المخطط لها.

وترى «موديز» أن التأخير المستمر في تنفيذ الاصلاحات المدفوعة باعتبارات سياسية تحديداً، مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والانتقائية الجديدة ومراجعة أجور القطاع العام، يؤثر على فعالية السياسة المالية في الكويت، حيث تتوقع أن يظل العجز المالي واسعا حتى مع تعافي أسعار النفط.

على غرار معظم دول الخليج الأخرى، فان الموقع الجغرافي للكويت يجعلها عرضة للأحداث الجيوسياسية الاقليمية المعاكسة، الأمر الذي يدعم تقييم الوكالة لمدى تعرضها لمخاطر الأحداث عند درجة «ba».

وقالت ان امكانية حدوث توترات بين دول الخليج وايران وخطر اغلاق مضيق هرمز منخفضة، لكن مخاطرها عالية التأثير على الكويت، بالنظر الى أن كل نفطها يتم تصديره عبر المضيق.

معدلات معتدلة

قالت «موديز» ان نمو الائتمان في البنوك الكويتية كان معتدلاً، اذ نمت دفاتر القروض المحلية للبنوك بمعدل سنوي مركب قدره 4 في المئة بين عامي 2015 و2020. ويتضمن هذا المستوى من النمو أيضا تسويات قروض كبيرة من قبل الشركات في عامي 2016 و2017. ومع ذلك، تؤدي تركيزات القروض الكبيرة الى نشوء مخاطر، مشيرة الى أن هذه التركيزات تحدث بسبب سيطرة عدد صغير من التكتلات على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، وبسبب الترابط بين البنوك والتكتلات والشركات الاستثمارية. ونظرا لهيمنة الصادرات النفطية على الاقتصاد، فان انخفاض أسعار النفط يضعف الثقة في قطاع الأعمال وأسعار الأصول في البلاد، وبالتالي جودة القروض المحلية، كما قد يؤدي انخفاض أسعار النفط أو التطورات السياسية المعاكسة الى تأخير تنفيذ الحكومة للمشاريع التي رصدتها في خطتها التنموية، الأمر الذي يضر أو يعيق آفاق نمو البنوك.

وترى «موديز» أن هناك مستويات مخاطر أعلى من المتوسط في تمويل البنوك للشركات العقارية وشركات الاستثمار الكويتية والقروض الشخصية لشراء الأوراق المالية. وشكلت هذه القطاعات الدورية الثلاثة مجتمعة 31 في المئة من قروض النظام المحلي اعتبارا من نهاية أغسطس 2021، على الرغم من انخفاضها عن 49 في المئة في نهاية عام 2009.

وأضافت أن القروض الاستهلاكية المنظمة كانت المحرك الرئيس لنمو الائتمان في السنوات الأخيرة، اذ ارتفعت نسبة هذه القروض في المحافظ المحلية الاجمالية للبنوك الى 38 في المئة في نهاية أغسطس 2021 من 24 في المئة قبل 10 سنوات. وتعتبر هذه القروض منخفضة المخاطر نسبيا نظرا الى أنها تقدم عموما لموظفي القطاع الحكومي الكويتيين بأقساط شهرية تستقطع مباشرة من رواتبهم.

قالت «موديز» ان الودائع المحلية هي مصدر التمويل الرئيس للبنوك الكويتية، حيث تمثل 67 في المئة من التمويل غير المرتبط بحقوق الملكية في نهاية أغسطس 2021. وبناءً على ذلك، فان البنوك منكشفة بشكل منخفض نسبياً على التمويل المحتمل من الأسواق الأجنبية المتقلبة.

وأضافت أن المطلوبات الأجنبية كانت منخفضة بنسبة 15 في المئة من اجمالي المطلوبات في نهاية أغسطس 2021 وأقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وتوقعت أن يظل هذا الهيكل التمويلي الملائم مستقرا على نطاق واسع خلال العام المقبل.

