صدور حكم أولي لصالح زميلة لـ«الرابطة» ضد «الموانئ»

مال وأعمال

أعلنت رابطة الكويت والخليج للنقل عن صدور حكم أول درجة لصالح شركتها الزميلة «كي جي ال الدولية للموانئ والتخزين والنقل»، في دعوى مرفوعة ضد مؤسسة الموانئ.

وقالت «الرابطة» في بيان للبورصة، ان القضية تتعلق بتصفية حساب بشأن عقد المناقصة رقم (34 - 2008) تصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة الرافعات الجسرية بميناء الشويخ.

وأوضحت الشركة أن الحكم محكمة أول درجة ألزم المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدي للشركة الزميلة مبلغاً قدره 3.38 ملايين دينار تقريباً، ورد خطاب الضمان رقم (231/31/10/1484) وخطاب الضمان رقم (231/31/10/1532) الى الشركة المدعية.

وأفادت «الرابطة» بأن الحكم السابق يتعذر قياس أثره المالي على الشركة في الوقت الراهن، حيث ان حكم أول درجة غير نهائي وقابل للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.

