4.63 ملايين دينار أرباح «الإعادة»

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة إعادة التأمين ارتفاع أرباح الشركة في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 9.8% على أساس سنوي.

ووفق نتائج الشركة للبورصة فقد بلغت أرباح الفترة 4.63 ملايين دينار مقابل أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 البالغة 4.22 ملايين دينار.

وبلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 53.44 مليون دينار، مقارنة بـ 43.98 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق، بارتفاع نسبته 21.5%. وحققت الشركة أرباحاً بقيمة 1.15 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 1.13 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع طفيف نسبته 1.5%.

