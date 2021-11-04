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مال وأعمال

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العلاقات المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة


امتدت العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة لتشمل قضايا التمويل في السنوات الأخيرة، حيث أدى استمرار المأزق في شأن قانون الدين العام الجديد والاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة الى اثارة تحديات السيولة للحكومة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية. ومع ذلك، تعتبر «موديز» أن ادارة السياسة النقدية للبلد تتسم بالمصداقية والفعالية، كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيا منذ التحول من ربط العملة بالدولار الى ربطها بسلة عملات غير معلنة (ولكن من المحتمل أن تكون مرجحة بشدة بالدولار)، واعتبرت اللوائح التنظيمية لبنك الكويت المركزي قوية وحصيفة بشكل عام، وينعكس ذلك في الاستقرار المالي للنظام المصرفي خلال الفترات التي شهد فيها الاقتصاد الكلي تقلبات.


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