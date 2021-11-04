الأموال الحكومية تمثل %50 من الودائع

مال وأعمال

قالت الوكالة ان القطاع الحكومي، بما في ذلك الشركات المملوكة للحكومة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما زال يمثل جزءا كبيرا من الودائع. بناءً على المعلومات الواردة من البنوك المصنفة، تشير تقديرات «موديز» الى أن الودائع الحكومية وشبه الحكومية قصيرة الأجل تمثل في المقام الأول ما يصل الى نصف ودائع البنوك، ما يؤدي الى تركزات تمويلية كبيرة. ومع ذلك، اعتبرت هذه الودائع مستقرة، بناءً على سلوكها التاريخي.

ولفتت الوكالة الى أن النظام المصرفي الكويتي يتكون من 16 مصرفاً تجارياً تقليدياً (بما في ذلك 11 مصرفاً أجنبياً) وستة بنوك اسلامية (بما في ذلك بنك اسلامي أجنبي واحد) وبنك متخصص واحد. استحوذت أكبر خمسة بنوك على نحو 81 في المئة من اجمالي أصول النظام في نهاية عام 2020.

