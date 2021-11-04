760.4 مليون دينار أرباح البنوك خلال 9 أشهر

مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركات قطاع البنوك المدرجة ارتفاع أرباح القطاع بنسبة 54.9% خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، وذلك على أساس سنوي.

بحسب مسح أعده موقع «مباشر»، بلغت أرباح 11 بنكاً مُدرجاً بالقطاع خلال الفترة 760.40 مليون دينار (2.53 مليار دولار)، مقابل أرباح بنحو 490.92 مليون دينار (1.63 مليار دولار) في تسعة الأشهر الأولى من عام 2020. وسجلت بنوك القطاع أرباحاً بقيمة 284.88 مليون دينار (946.24 مليون دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بارتفاع نسبته 56.7% مقارنة بنظيرتها للفترة ذاتها من عام 2020 البالغة 181.86 مليون دينار.

