بنسبة 26.98 % عمومية «وربة» غير العادية أقرت زيادة رأس المال

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي بنك وربة، التي انعقدت أمس في مبنى البنك بحضور محمد المطوع رئيس الجلسة – عضو مجلس الإدارة المفوض، وشاهين الغانم الرئيس التنفيذي، على زيادة رأسمال البنك المصرح به بنسبة 26.984% من 1,575 مليار سهم إلى ملياري سهم، على أن تطرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك بتاريخ الإصدار، بحيث يكون قدر هذه الزيادة بواقع 425 مليون سهم وعلى أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 95 فلساً تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس.

وأعرب المطوع عن شكر مجلس إدارة البنك لثقة المساهمين، قائلاً: إن زيادة رأس المال تشكل سندا أساسا في توسيع عمليات بنك وربة ونموها وزيادة قدرته على التمويل، بالاستناد الى استراتيجيته التي ترتكز في بنودها الأساسية على دعم قطاع الشركات والأعمال. وأضاف ان بنك وربة سيكون على مقدرة من توسيع مشاركاته في عمليات تمويلية في السوق الكويتي، والأسواق الإقليمية والعالمية أيضا لاسيما أن مشاركته في عدد من صفقات التمويل الناجحة في السنوات الماضية قد ساهمت الى حد كبير في تعزيز ثقة المستثمرين والعملاء بأدائه. وأوضح الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم « أن بنك وربة قد بادر الى زيادة رأس ماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه واستراتيجيته؛ وتهدف الزيادة الى تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفق معايير لجنة بازل 3 لكافية رأس المال والأغراض العامة للبنك منها وتعزيز الحد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد، والذي سيوفر المزيد من الفرص لزيادة حجم المحفظة التمويلية الحالية للبنك والحصول على فئات جديدة من العملاء، ما يزيد من حجم الأعمال وفرص البيع المتبادل، هذا بالإضافة إلى دعم نمو البنك وتعزيزه.

