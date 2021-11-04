مؤكداً تقدُّمه في تنفيذ إستراتيجيته المؤسسية «برقان»: 40 مليون دينار صافي الأرباح خلال 9 أشهر

مال وأعمال

أكّد بنك برقان على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 التزامه تفعيل الركائز الأساسية لإستراتيجيته المؤسسية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائجه المالية مع تحقيقه صافي دخل بقيمة 40.3 مليون دينار بنمو ملحوظ بنسبة 23.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

يدعم البنك توجهه الطموح لتعزيز مكانته الريادية بجهود حثيثة لتحقيق أهداف الاستدامة الاستراتيجية والتحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري. وقد تأكّد التأثير الإيجابي للتخطيط الاستراتيجي في أداء البنك في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 من خلال مستويات الإيرادات القوية البالغة 166.6 مليون دينار، التي دعمها ارتفاع الدخل من غير الفوائد البالغ 73.3 مليون دينار (بزيادة 29.5% على أساس سنوي)، وانخفاض مستويات مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية الإيجابية للربع الثالث من عام 2021، أشار ماجد العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان، إلى ارتفاع صافي الدخل بنسبة 65.3% إلى 16.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، موضحًا أن هذا الأداء كان مدفوعًا بإيرادات بلغت 54.6 مليون دينار إلى جانب انخفاض مخصصات خسارة الائتمان إلى 8.5 ملايين دينار.

وأضاف العجيل «بدأ التقلب الذي اتسم به المناخ الاقتصادي والبيئة التشغيلية في الانحسار تدريجيا ورأينا مؤشرات حقيقية للانتعاش. لقد غيرت الأزمة الصحية طريقة عمل البنوك وتعامل الناس مع الخدمات المصرفية، لذلك حرصنا على تسريع رحلة التحول الرقمي وركّزنا أكثر على تعزيز منصات خدماتنا المصرفية الإلكترونية بميزات وخدمات مبتكرة.

ومن جهته، صرّح نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، مسعود جوهر حيات، قائلاً: «سنواصل تطبيق استراتيجيتنا المؤسسية، وكلنا ثقة بأننا سنتمكن بقدراتنا الرقمية ورأس مالنا البشري والممارسات المستدامة من التقدم بثبات نحو تحقيق أهدافنا للنمو والتطور بتركيز جهودنا على تقديم حلول مصرفية شاملة دافعنا في تصميمها احتياجات عملائنا، ودراستنا لتطورات السوق والصناعة المصرفية».

وأضاف: «كجزء من تركيزنا الاستراتيجي بالتحول الرقمي، قمنا بإصدار تحديثين لتطبيق برقان خلال الربع الثالث، وأضفنا أكثر من 6 ميزات جديدة لضمان تجربة عملاء سلسة من خلال التطبيق الذي أصبح منصة أكثر شمولا توفر المرونة والراحة لإتمام أغلب العمليات المصرفية.

