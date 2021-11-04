«غلوبل فاينانس» منحت عادل الماجد جائزة «المساهمة المميزة في التمويل الإسلامي» الجائزة تُمنح لأول مرة لشخصية فردية تكريماً خاصاً لقيادي له أثر واضح في التمويل الإسلامي

مال وأعمال

منحت مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد جائزة المساهمة المميزة في التمويل الاسلامي Outstanding Contribution to Islamic Finance تقديراً لجهوده في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي على مدار السنوات الاخيرة وتحديداً منذ وصوله إلى منصبه القيادي في بنك بوبيان في العام 2009.

وتسلم الماجد الجائزة في الاحتفال الذي اقامته المؤسسة في دبي بحضور نخبة من المصرفيين والقياديين في مختلف القطاعات الاقتصادية لتكريم المؤسسات الفائزة بجوائز المؤسسة على مستوى الشرق الأوسط.

وقال رئيس مؤسسة غلوبل فاينانس جوزيف غياررابتو في كلمة استعرض فيها إنجازات ونجاحات الماجد طوال مسيرته المصرفية التي تقترب من 40 عاماً أن هذه الجائزة المميزة التي تمنح لأول مرة لشخصية فردية تعتبر بمثابة تكريم خاص للقيادي الذي كان له أثر كبير ومساهمة مميزة في تطوير مجال التمويل والصيرفة الإسلامية.

وأضاف «أن الماجد انتقل إلى بنك بوبيان الإسلامي في وقت النمو المتصاعد للخدمات المالية الإسلامية وارتفاع حدة المنافسة في المنطقة» مشيراً إلى ان الماجد انضم للبنك في وقت عصيب كان يعاني فيه من الكثير من المشكلات ويواجه تحديات عدة في عام 2009 وهو ما وضعه أمام معضلة سرعة إعادة البناء مع ضرورة الحفاظ على وحدة المؤسسة وقوتها.

من جانبه قال الماجد في كلمة ألقاها عقب تسلمه الجائزة أن ما حققه انما يعود بعد فضل الله إلى عائلته وجميع من عمل معهم طوال مسيرته المصرفية التي تمتد لقرابة 40 عاماً قضاها في بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان.

وأعرب عن سعادته أن يواكب عمله في أحد البنوك الإسلامية مع النمو المتصاعد لصناعة الصيرفة ومؤسسات التمويل الإسلامية والتي بدأت في الانتشار على مستوى الكويت والمنطقة والعالم.

وأكد أن ما حققه بنك بوبيان خلال فترة قصيرة يمثل قصة نجاح لاسيما فيما تحقق في مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي باتت تمثل ركيزة اساسية لعالم اليوم والتي اثبتت قدرتها على التفاعل مع الازمات وكان انتشار وباء كوفيد 19 خير مثال لها.

تحديات التحول والاستحواذ

لا يمكن لأي متابع أن يتناول ما حققه بنك بوبيان من إنجازات دون أن يربط ذلك مباشرة بشخصية عادل الماجد القيادية التي استطاعت تحويل البنك من مجرد مصرف عادي الى واحد من أبرز بنوك الكويت والمنطقة من خلال صعوده من المرتبة الاخيرة محلياً إلى المركز 3 بين بنوك الكويت جميعاً.

ويمثل العام 2009 نقطة التحول في سوق الخدمات المصرفية الكويتية والتي تمثلت في في دخول بنك الكويت الوطني سوق الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال الاستحواذ على حصة مؤثرة في بنك بوبيان والذي كان وقتها بحاجة إلى ضخ رأس مال جديد للحفاظ على استمرارية أعماله.

يقول الماجد عن هذه المرحلة الانتقالية في حياته العملية «عندما سنحت لي الفرصة للانضمام إلى بنك بوبيان قلت يجب أن أقبل التحدي وأن أذهب إلى بنك بوبيان لأحصل على فرصة لكي أحقق انجازاً خاصاً بي ولكنني قررت أن أفعل الأشياء على نحوٍ مختلف وأن أرسي ثقافة العمل بروح الفريق وكنت مقتنعاً أن هناك فرصة للبنوك الإسلامية». وحول بدايات الانتقال إلى بنك بوبيان وعلاج مشكلاته يقول الماجد «كانت أكثر خطواتنا شجاعة تجنيب حوالي 211 مليون دولار أمريكي كمخصصات بما تجاوز 3 أضعاف ما تم تجنيبه في العام السابق لذلك العام وخلال اربعة أشهر كان البنك يتمتع بوضعية سليمة من حيث الميزانية العمومية، كنا نعاني من بعض المشكلات على صعيد الخدمات والمنتجات والنظم ولكن الميزانية العمومية أصبحت أفضل وامتلكنا فريق إدارة جديداً».

وعودة لقصة بوبيان فقد تأسس البنك في عام 2004 وبدأ في ممارسة أنشطته فعلياً في العام التالي في ظل ارتفاع حدة المنافسة وقتها ثم جاءت الأزمة المالية العالمية في 2008 التي ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت لاسيما القطاعين المصرفي والمالي.

وبحلول عام 2009، استحوذ بنك الكويت الوطني على حصة مؤثرة في بنك بوبيان واستمر الوطني في زيادة نسب ملكيته في بنك بوبيان لتصل إلى 60% تقريباً بنهاية عام 2020.

ووضع الماجد رؤيته المبدئية لتواجد بنك بوبيان على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد، حيث يقول «نظرت إلى المنافسين في قطاع الخدمات المالية المصرفية الإسلامية وقلت «ما الميزة التي يتمتعون بها؟» لقد كانوا يعتمدون على هويتهم الإسلامية ثم سألت: «ما هي نقاط الضعف لديهم»؟. وكانت الاجابة تتمحور حول خدمة العملاء وإدارة المخاطر ولذلك رأيت اننا لو قدمنا خدمة متميزة ومنحنا العملاء كل ما يحصلون عليه من البنوك التقليدية (منتجات وخدمات وخبرات) وفق احكام الشريعة الإسلامية، فربما نصبح البنك المفضل للعملاء.

من هنا وضع بوبيان استراتيجيته المبدئية على أساس تواجد بنك بوبيان على صعيد الخدمات المصرفية للأفراد مركزاً على الاستثمار في الخدمات الرقمية.

وعلى مدار السنوات الست الاخيرة تمكن بوبيان من الاستحواذ على الكثير من الجوائز العالمية من بينها جائزة غلوبل فاينانس كأفضل بنك إسلامي في العالم في مجال الخدمات الرقمية على مدار ست سنوات. وكانت المؤسسة قد اشارت في أسباب منحها بوبيان هذه الجائزة إلى الاسس التي اعتمدت عليها وهي:

? مدى قوة الاستراتيجية التي يضعها البنك لجذب وخدمة العملاء الراغبين في الحصول على خدمات مصرفية الرقمية.

? تحفيز وترغيب العملاء في التحول الى استخدام الخدمات المصرفية الرقمية.

? نمو قاعدة العملاء الذين يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية بكافة قنواتها سواء عبر الانترنت او الهواتف الذكية.

? الابداع والابتكار في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مميزة عبر القنوات الرقمية.

بنك لندن والشرق الاوسط

على الرغم من فرصه المتعددة فان السوق المحلي يظل محدوداً أمام القطاعات المختلفة لاسيما البنوك الكويتية الراغبة في التوسع، لذا كان بوبيان على موعد مع الانتشار خارجياً من خلال ملكيته في بنك لندن والشرق الاوسط والذي كان يمتلك فيه 28% ارتفعت الى 71 % حالياً.

ثم جاء إعلان بنك بوبيان عن انطلاق أعمال علامته التجارية الجديدة Nomo Bank بالكامل في الكويت والمملكة المتحدة كأول بنك رقمي إسلامي عالمي من لندن لديه القدرة على تقديم خدماته للجميع سواء من عملاء بوبيان أو غيرهم.

بوبيان وأزمة كوفيد 19

تمثل أزمة كوفيد 19 نموذجاً واقعياً لإدارة الازمات والتي نجح الماجد وفريقه في إدارتها حيث سيظل العام 2020 مختلفاً بكل المقاييس البشرية وسيظل في ذاكرة الجميع على أنه العام الذي توقفت فيه كل مناحي الحياة في جميع بقاع الدنيا في وقت واحد وسنظل جميعاً نتذكر جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وأغلقت كل قطاعاته الاقتصادية وغيرت الكثير في حياتنا اليومية. ورغم ذلك فان بوبيان استطاع الاستمرار بتقديم اعلى مستويات الخدمة لجميع العملاء في الوقت الذي واصل فيه تنفيذ العديد من مشروعاته وخططه والتي كان أبرزها إطلاق خدمات ومنتجات جديدة ووضع حجر الاساس لمبناه الجديد وغيرها من الفعاليات التي تؤكد قوة البنك واستمرار العمل بأعلى مستوى.

وخلال الازمة تأكدت قوة ونجاح الاستراتيجية التي انتهجها البنك منذ سنوات في الاستثمار والتوسع في الخدمات الرقمية واهميتها في ظل الظروف التي تمر بها الكويت والعالم حالياً من خلال تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية التي تقدمها قنوات البنك الرقمية.

