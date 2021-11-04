مال وأعمال

احتفالاً بمناسبة مرور 16 عاما على التأسيس في العام الماضي قامت قيادات بنك بوبيان بوضع حجر الاساس للمبنى الرئيسي الجديد الذي يتوقع الانتهاء منه عام 2024 ليضم بين جنابته جميع موظفي البنك مع مراعاة المبنى الجديد للتطورات التي من المتوقع أن يشهدها العالم خلال السنوات المقبلة خاصة ما يتعلق منها بالتطورات التقنية والرقمية وهو ما يعنى أن بيئة العمل ستكون مختلفة تماماً عن ما هي عليه حالياً.

ويتضمن ذلك استخدام مواد بناء صديقة للبيئة واستخدام أساليب للحفاظ وترشيد استهلاك المياه والكهرباء سواء خلال مراحل البناء أو بعد الانتقال إلى المبنى الجديد مع مراعاة التصميم لجودة الهواء في الداخل والإضاءة الطبيعية مع التصميم الصوتي وتقليل الضوضاء.

وسيتم تشييد المبنى الجديد الذي استوحي تصميمه من شعار البنك على مساحة 4 آلاف متر مربع في موقع استراتيجي ومميز في قلب مدينة الكويت حيث تم تصميم المبنى ليكون بمثابة أيقونة رمزية تعرض ثقافة الكويت النابضة بالحياة إلى العالم ولتحقيق رسالة بنك بوبيان وهي الإتقان.

ويتيح المبنى أيضاً لبنك بوبيان فرصة الاستفادة من التكنولوجيا في الخدمات المصرفية والعقارية والاستثمارية والاستفادة من المساحات المكتبية الواسعة وقاعات المؤتمرات والمساحات المشتركة الكبيرة الأخرى.

