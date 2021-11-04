نموذج للشباب الكويتي

مال وأعمال

يمثل الماجد نموذجاً للقيادات المصرفية الكويتية التي دخلت المجال في الثمانينات من القرن الماضي محملاً بطموح الشباب في اثبات الذات من خلال اقتحام مجال كان جديداً على شباب الكويت وقتها ولم يكن من القطاعات الجاذبة لعدة أسباب تتعلق بطبيعة العمل المصرفي الصعب.

وبدأت رحلة الماجد المصرفية الحاصل على شهادة البكالريوس من كلية التجارة بجامعة الاسكندرية مع عودته الى الكويت ليلتحق ببنك الكويت الوطني والذي قضى فيه غالبية رحلته المصرفية ليتدرج في العديد من الوظائف والمناصب حتى وصل الى منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك قبل أن يلتحق ببنك بوبيان في أغسطس 2009.

