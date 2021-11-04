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مال وأعمال

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110 ملايين دينار سيولة البورصة


أنهت بورصة الكويت تعاملات أولى على تباين، حيث هبط المؤشران العام والأول بنسبة 0.03 % و0.22 % على التوالي، بينما ارتفع المؤشران الرئيسي
و«رئيسي 50» بنحو 0.52 % و0.71 % على الترتيب. وبلغت أحجام التداول الإجمالية في البورصة بنهاية الجلسة نحو 948.30 مليون سهم، جاءت من خلال تنفيذ 26.73 ألف صفقة، حققت سيولة بقيمة 110.65 ملايين دينار تقريباً. وسجلت مؤشرات 7 قطاعات ارتفاعاً بصدارة التأمين بنمو نسبته 1.38 %، فيما تراجع 5 قطاعات أخرى يتصدرها المواد الأساسية بنحو 1.49 %، في حين استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.


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