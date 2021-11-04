أطلق برنامجاً جديداً من اليوم وحتى 15 ديسمبر المقبل «المركز» يعزز جهوده لتعزيز الابتكار في المهام اليومية

مال وأعمال

انطلاقاً من سعيه لترسيخ مكانته كاحدى المؤسسات الرائدة في مجال الابتكار في القطاع المالي، أطلق المركز المالي الكويتي «المركز» برنامجاً جديداً يهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار بالشركة، وجعلها عادة يوميةً لدى فرق العمل. ويحمل البرنامج الجديد الخاص اسم «إِدج» وسيتم تفعيله من 4 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2021 بالشراكة مع «Circuit Learning، المزود الرائد لبرامج تدريب الشركات.

ويجسد برنامج «Edge» الجديد حرص «المركز» على تعزيز قيمتي الإبداع والابتكار في بيئة العمل بهدف الارتقاء بخدمة العملاء وجودة المنتجات والخدمات.

كما أنه يتماشى مع جهود «المركز» الرامية لتعزيز ثقافة الاستعداد للمستقبل، وتهيئة فريق العمل لتمكين العملاء من الاستفادة من الفرص الناشئة لتنمية ثرواتهم. وبالإضافة إلى تحفيز الابتكار، يسعى البرنامج الجديد إلى تسهيل نقل الأفكار المتعلقة بالمنتجات والخدمات الجديدة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة التفعيل في السوق، وبالتالي الارتقاء بمكانة المؤسسة، وتحقيق المزيد من التميز في هذا القطاع.

وتعليقاً على برنامج «Edge»، صرح نائب الرئيس التنفيذي/ إدارة الموارد البشرية في «المركز» بيتر كيلي قائلا:ً إن البرنامج يهدف إلى صقل الأفكار والسلوكيات في «المركز» من أجل إثراء ثقافة الابتكار استعداداً لمرحلة النمو المقبلة التي نتطلع إليها. وقال: «يأتي البرنامج الجديد استكمالاً لمبادرة iGen التي تم إطلاقها في وقتٍ سابقٍ من هذا العام بهدف تعزيز مستويات الإبداع في «المركز»، وتسريع وتيرة تطوير المنتجات الجديدة. ونحن على ثقةٍ تامةٍ بأن برنامج «Edge» سيعمل على تحسين تنافسية «المركز» عبر تمكيننا من خلق وتبادل الأفكار، حيث إن تبادل الأفكار ومناقشتها مع زملائنا سيساعدنا على تعزيز الابتكار، ويدعم طموحنا للاستفادة من كل الفرص الواعدة لخلق أساليب جديدةٍ ومستدامة تضمن لعملائنا النجاح باستمرار».

ومن المقرر أن يشهد البرنامج التدريبي مشاركة موظفين من مختلف إدارات «المركز»، بما في ذلك الاستشارات الاستثمارية، وأسواق المال، والاستثمارات العقارية، وأسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإدارة الثروات، والتخطيط الاستراتيجي، حيث سيستفيد المشاركون من الآراء والخبرات والكفاءات التي يملكها كل منهم. وسيهدف البرنامج بشكلٍ أساس إلى تطوير عقلية الابتكار اليومية لدى المشاركين، وتشجيعهم على استكشاف أفكارٍ جديدة، وتعزيز التعاون بين فرق العمل. وسيتضمن البرنامج ورش عملٍ وبرامج تعلم ولقاءاتٍ ورسائل رقمية لضمان الفاعلية والمشاركة.

ويعد «المركز» إحدى المؤسسات المصرفية الرائدة في إدارة الأصول والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو يتمتع بسمعة غير مسبوقةٍ في تطوير المنتجات المبتكرة، واستراتيجيات وسياسات الاستثمار الدقيقة العالية الجودة. وقد استطاع اكتساب ثقة عملائه، والفوز بالكثير من الجوائز الإقليمية والعالمية المرموقة بفضل محفظته الواسعة من المنتجات، والتزامه التام تقديم الخدمات عالية الجودة.

