«الدراسات المصرفية» سلّطت الضوء على «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

مال وأعمال

أصدر معهد الدراسات المصرفية إصداراً جديداً من نشرة «إضاءات مالية ومصرفية» لشهر نوفمبر 2021 في «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML-CFT)» مؤكدا انها أصبحت موضع اهتمام كبير من الحكومات حول العالم لما لها من آثار ضارة على الاقتصاد والأمن الداخلي في هذه الدول. ونتعرف في هذا العدد على أبرز القوانين والإجراءات المطبَقة في دولة الكويت في هذا الشأن، والجهات المسؤولة عن تطبيقها، وكذلك الجهات الرقابية.

وتضمنت محاور النشرة:

? التشريعات الصادرة في دولة الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

? تعريف جريمة غسل الأموال وفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في دولة الكويت.

? تعريف جريمة تمويل الإرهاب وفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في دولة الكويت.

? ما الجهة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

? وحدة التحريات المالية: الجهة المعنية في دولة الكويت بتلقي بلاغات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

? الجهات الرقابية في دولة الكويت المعنية بالرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

? اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. قامت دولة الكويت بسنّ التشريعات التي تكفل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشمل هذه التشريعات القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013. هذا، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم (35) لسنة 2019 بشأن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

