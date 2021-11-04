.. وينظم برنامج «التنافس من خلال تنمية القدرات البشرية»

مال وأعمال

صرح الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية، أن المعهد سيستضيف المحاضر والخبير العالمي ديف ألرتش واحد من أفضل 100 شخصية مؤثرة في مجال الموارد البشرية على مستوى العالم، وخبير الموارد البشرية الأكثر تأثيراُ في العالم، والمصنف رقم 3 عالمياً كرائد فكري، ليعقد برنامجاً تدريبياً عن بُعد بعنوان «التنافس من خلال تنمية القدرات البشرية: خطوات عصرية محددة لقادة الأعمال» وذلك يوم 7 ديسمبر 2021. يعمل ألرتش كبروفيسور في كلية روس للأعمال – جامعة ميتشغن-، وشريك في مجموعة RBL وهي شركة استشارية تعمل على تقديم الاستشارات والمقترحات للمنظمات والقادة في مجال التنمية وتقديم كل ما هو ذو قيمة للمجتمع والأفراد. وأشار د. يعقوب الرفاعي إلى أن هذا البرنامج يُعتبر من البرامج والأنشطة الهامة التي سيعقدها المعهد خلال هذا العام التدريبي، مُستخدماً آلية التدريب عن بُعد، حيث سيُقدمها أحد أفضل المحاضرين في العالم في مجال القيادة وتنمية الموارد البشرية، حيث سيتم مناقشة مواضيع مهمة في عالم الإدارة الحديثة والموارد البشرية مثل: أهمية إدراك أن جميع الأمور الخاصة والمتعلقة بالقدرات البشرية في المؤسسات هي جزء مهم من نجاح المؤسسة، وسيتم شرح وتعريف العناصر الأربعة الرئيسية والخاصة بالقدرات البشرية.

