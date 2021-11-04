2.4 مليون دينار صافي أرباح «الامتياز»

مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2021 حيث حققت تحسناً قوياً في أدائها المالي والتشغيلي خلال 2021، حيث سجلت صافي أرباح بلغ 2.4 مليون دينار كويتي في الأشهر التسعة عام 2021 مقارنة بصافي خسارة بلغ 16.5 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2020. وتدل النتائج على أداء محفظة أصول الشركة حيث سجلت الأرباح التشغيلية نمواً ملحوظاً تم تحقيقه عبر معظم القطاعات بما في ذلك الصناعات الدوائية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والطاقة والتشييد والمقاولات، والعقار وذلك في الأشهر التسعة عام 2021 مقارنة الأشهر التسعة من عام 2020. وكان الأداء لمحفظة الأصول مدعومًا من خلال عملية ترشيد فعالة للتكاليف عبر مختلف القطاعات بالإضافة إلى التحول الناجح في محفظة الاستثمارات.

أبرز المؤشرات الرئيسة في الأشهر التسعة من عام 2021.

? ارتفع مجمل الربح من الشركات التابعة بنسبة 11.3% على أساس سنوي في التسعة الأشهر من عام 2021، ليصل إلى 21.3 مليون دينار، مقارنة بـ 19.1 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2020.

? ارتفع ربح العمليات التشغيلية إلى 23.7 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2021، ليسجل نمو قوي من 2.6 مليون دينار الأشهر في التسعة من عام 2020.

? بلغت الأرباح قبل خصم مصاريف التمويل والإهلاك والضرائب 7.1 ملايين دينار في الأشهر التسعة من عام 2021، مقارنة بخسائر

بلغت 15.6 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2020.

? ارتفع إجمالي مصاريف التشغيل بشكل هامشي بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 19.6 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2021، ويرجع ذلك إلى ارتفاع مصاريف التسويق في قطاع الصناعات الدوائية.

? ارتفع صافي الربح العائد للشركة الأم إلى 2.4 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2021، مقارنة بخسائر قدرها 16.5 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2020.

? بلغ إجمالي الأصول 288 مليون دينار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 368 مليون دينار في سبتمبر 2020. الانخفاض في قيمة الأصول يعود بشكل رئيس إلى بيع شركة الدار للهندسة والإنشاءات ((HOTECC.

? بلغ إجمالي حقوق الملكية 209 ملايين دينار في سبتمبر 2021، مقارنة بـ 230 مليون دينار في سبتمبر 2020.

? انخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.22 مرة في سبتمبر 2021، عن 0.29 مرة في سبتمبر 2020.

? انخفض صافي قيمة أصول المحفظة بنسبة 4% حيث بلغت 239 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2021، مقارنة بـ 249 مليون دينار في الأشهر التسعة من عام 2020.

