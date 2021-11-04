المطاعم وناسة العائلات في الإجازات

الخميس Al wanees

اصبحت المطاعم ملتقى وملاذ العائلات الكويتية والوافدة في الاجازات والعطلات ومتنفسا من رتابة العمل اليومي في غياب اي منتزهات حقيقية للاسر في الكويت للترفية عن انفسهم واسرهم. وقد انتعشت أعمال قطاع المطاعم في الاجازات مدعومة بتدفق العائلات الباحثين عن قضاء الاجازات مساء الخميس والجمعة ما أسهم بشكل كبير في إنعاش حركة الطلب والحجوزات في المطاعم مع توقع زيادة ملحوظة في الإيرادات والإقبال حتى نهاية أيام الإجازة. واشار مدراء المطاعم الي ان مستوى الإشغال على المطاعم خلال هذه الفترة وصل إلى مستويات تتجاوز الـ90%، كما أن العروض التي جرى طرحها من بعض المطاعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والعروض الترويجية التي تعتبر مشجعة، وساهمت في جذب الزبائن للمطاعم، خصوصاً في منطقة المباركية التي تضم عددا كبيرا في هذا المجال. والتي يصبح الاشغال بها في الاجازات ما يقارب من 100%، ولا سيما المطاعم الشعبية والكويتية. وقال محمد العيسي مدير احد المطاعم في السالمية ان الاجازات تشهد انتعاشا في عمل المطاعم حيث يفضل الأسر والأصدقاء ممن يفضلون تناول طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء خارج مقار سكنهم وشققهم وجدران منازلهم وذلك كنوع من الترفية وذلك بعد عودة المطاعم للعمل حيث تعد المطاعم والكافيهات احد اهم اماكن الترفيه في الكويت وذلك وفقا لامكانات الاسر حيث تتميز الكويت بتنوع المطاعم والتي تتناسب مع جميع الفئات والاطياف ووفقا لامكانيات الجميع. لوحظ إقبال الزبائن على المطاعم والمقاهي الشعبية أكثر من غيرها، وإن كان هناك البعض ممن لا يزال يفضل خيار الطلب الخارجي، حرصاً منه على عدم زيادة كثافة الحضور داخل المطاعم، وإن كانت المطاعم قد تقيدت بالتدابير الصحية اللازمة. وهناك كثيرون يفضلون التوجه إلى المطاعم المنتشرة في المجمعات التجارية والمناطق، مع الساعات الأولى من الاجازات حيث يفضلون المطاعم ذات الواجهات العالمية لتناول الوجبات المفضّلة لديهم بداخلها. وسط التزام المسؤولين في المطاعم بجميع الاشتراطات الصحية، من توفير المعقمات والتعقيم والتنظيف على مدار الساعة، واستخدام التقنيات الرقمية في الدفع بأعلى قدر ممكن. معظم الاسر التي تواجدت في المولات والمجمعات التجارية الكبرى، كان تواجدها واضحا في المطاعم بمختلف مسمياتها واشكالها حيث حظيت بحضور كبير فكان الزحام هو الطابع الاساسي والملازم لها حيث تجد الاسر بكامل افرادها متواجدين وجالسين لتناول وجبة الغداء، وإفراد مساحة كبيرة للاطفال لكي يستمتعوا باجواء الخروج بعد شهور طويلة من الاغلاق والحظر المتتالي. ويقول حمد المطيري طالب انه يفضل الخروج الى المطاعم مع اصدقائة والربع في العطلات حيث الوناسة والخيارات المتعددة سواء في الكافيهات او المطاعم عكس الخروج الى الكافيهات في الخارج الذي تتقيد به وبالحث عن مواقف للسيارات. واشار سعود الشمري موظف الى انه يفضل الخروج مع اسرته الى المولات وخاصة الافنيوز للقاء اصدقاءنا حيث يكون هناك حرية لكل منهم في التحرك والجلوس في اي مكان بالمول او حتي دخول السينما وبالتالي فقد اصبحت المولات هي الملاذ الوحيد لاسر للخروج. واوضح ان توافر المواقف في المولات يساعد ايضا على الاقبال عليها. وذكر حمد العازمي انه يحضر الى المولات مع اسرته للغداء يوم الجمعة خاصة ان معظم الاسر اصبحت تذهب الى المولات والمجمعات التجارية الكبرى حيث التسوق وتواجد العديد من المطاعم بمختلف مسمياتها واشكالها التي تحظي بحضور كبير فكان الزحام هو الطابع الاساسي والملازم لها حيث تجد الاسر بكامل افرادها متواجدين وجالسين لتناول وجبة الغداء. وزاد انه من الاشياء التي ترفه عن الاسرة وجود مراكز ترفيه للاطفال فمع ارتفاع درجات الحرارة تحجم الاسر عن التواجد في الحدائق العامة فكانت الالعاب داخل المجمعات الكبرى هي سيدة الموقف وهي المقصد الاوحد للجميع، وتحظى باكبر عدد من الزوار وسط ضجيج الاطفال وفرحتهم الصاخبة التي جعلت كل الاسر تحظى بوقت مميز وهي تشاهد الفرحة في اعين اطفالها قبل بدء الدراسة. ويرى حسين كمال أن من أسباب إقبال الناس على المراكز التجارية؛ توافر جميع متطلبات الحياة وفيها ما يرضي جميع الفئات والأذواق حيث تضم في بعض أقسامها أماكن للتسلية والترفيه عن النفس، خصوصاً وأن حرارة الطقس في ساعات المساء تجعل الشباب والعائلات يبحثون عن أماكن أكثر ترفيها. واضاف أن وجود المحال المختلفة داخل المولات وتنوعها من محلات الملابس والأغذية والحلويات والترفيه وتوافر جميع الاحتياجات هي دافع قوي لإقبال الناس عليها حيث تناسب جميع الفئات العمرية والأذواق المختلفة. وأشار حمد العنزي إلى أن العودة الحذرة إلى المطعم، تستوجب ضرورة التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وهو ما حصل أمس، وإن كان هناك بعض الملاحظات التي يتوجب الأخذ بها، كضرورة الحرص على لبس الكمامات من قبل الزبائن، دون الاستهتار بالأوضاع والظروف الحالية، بسبب استمرار عدد الإصابات الكبير بفيروس «كورونا». استغرب علي مهدي، تعمد بعض المطاعم رفع أسعارها مع عودتها، مبيناً أنه في الوقت الذي يقدّر فيه ما مرت به هذه المطاعم من أزمة، خلال الفترة الماضية، فإنه يتوجب عليها التعامل بالمعقول بتسعير وجباتها، ومعتبراً أنه بإمكانها أن تعوّض خسائرها حال استمرارها، وفقاً للأسعار السابقة نفسها.