شباب الكويت.. بصمة بارزة في «إكسبو دبي 2020»

الخميس Al wanees

يشارك في إكسبو دبي 2020 نخبة من الشباب الكويتيين المثابرين ليقدموا مواهبهم وانجازاتهم وتجاربهم للعالم أجمع. ومن ضمن المشاركين المصور الفوتوغرافي علي الزيدي الحائز أكثر من 50 جائزة دولية بأعماله المبهرة والمتخصصة في تصوير ثقافات الشعوب وأقاليمها المختلفة لعرضها في معرض اكسبو دبي 2020. حيث استعرض الزيدي من خلال أعماله التي عرضها في اكسبو دبي 2020 أجمل الصور التي شارك فيها بمختلف المسابقات والمعارض الدولية ومن أبرزها تلك التي حصل من خلالها على جائزة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الدولية للتصوير الفوتوغرافي عام 2014. كما أثار فنان كويتي إعجاب زوار جناح الكويت في معرض اكسبو دبي 2020 من خلال ما قدمه من ابداع وتقنية مميزة للرسم باستخدام الضوء والرمل بمصاحبة الموسيقى ليكون احد اهم الاشخاص المقدمين للعروض في الاجنحة. وقدم الفنان التشكيلي الكويتي سليمان العنزي عروضا فنية ولوحات حية متحركة باستخدام الرمل واخرى باستخدام الضوء لتحكي قصة مسبار الأمل الذي اطلقته الإمارات في الـ 20 من شهر يوليو من العام الماضي كأول مهمة فضائية عربية لاستكشاف كوكب المريخ. وقال العنزي انه حكى من خلال ما قدمه قصة اطلاق المسبار لكونه مفخرة للامارات ولدول الخليج والعالم واحدث ما توصلت إليه الامارات لاستكشاف المريخ. واوضح العنزي انه اعتاد على الرسم بالرمل منذ ان كان صغيرا الا انه اضاف الرسم بالضوء الى ما يقدمه ليكون من اكثر الفنانين تميزا في العالم حيث لم يقتصر عرضه على رسم لوحة جامدة فقط بل ابدع ليرسم لوحة متحركة تحكي قصة كما يحدث لدى مشاهدة الافلام. وبخفة يد استطاع العنزي تحريك حبات الرمل وتسليط الضوء ليكون مثالا يؤكد دور الكويت في احتضان المواهب الفنية وتشجيعهم واشراكهم في المعارض المحلية والخارجية. ويقدم جناح الكويت في اكسبو دبي 2020 تجربة مفعمة بالحياة يصبح فيها الزوار جزءا من الجناح ويمثل ذلك نقطة رئيسة للمشاركة الاجتماعية في الجناح. ويهدف المعرض إلى التعريف والتقريب بين حضارات العالم وإبراز حضارة كل بلد والتركيز على ثقافته الأصيلة وحيثيات ترابطها مع ثقافات العالم. من جانبها، استعرضت جامعة الكويت خلال فعاليات معرض إكسبو دبي 2020 المشروع الوطني للقمر الصناعي الكويتي الأول الذي يبنى بسواعد شبابية وسيطلق العام المقبل. وفي تصريحات لـ كونا أوضح د. ياسر عبدالرحيم الأستاذ في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت عقب مشاركته في ندوة علمية بانطلاق أسبوع الفضاء إكسبو دبي أن مشروع القمر الصناعي الكويتي يهدف إلى تحقيق إستراتيجية الجامعة في دعم واحتضان الكوادر الوطنية فضلاً عن تدريب الطلبة على تصميم واختيار أقمار صناعية تخدم البشرية في مجالاتها العلمية والكونية. ولفت إلى الأبعاد الإستراتيجية والاقتصادية والعلمية والأمنية لمشروع القمر الصناعي الأول وأنه يقدم صورة مشرفة للكويت كبلد يدعم الثقافة والعلم بلا حدود. وأكد أن هذا المشروع يعد إضافة جديدة لإنجازات الكويت في تطوير الأبحاث العلمية وتأكيداً على دور الجامعة في بناء القدرات الوطنية وتأهيلها في مجال تصميم تكنولوجيا الفضاء تماشيا مع رؤية الكويت 2035 كويت جديدة. كما تحدث عبدالرحيم عن فكرة هذا المشروع الوطني التي جاءت من جامعة الكويت بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبالتعاون مع جهات حكومية عدة من بينها وزارة الدفاع وهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومعهد الكويت للأبحاث العلمية. ويضم وفد جامعة الكويت المشارك في جناح دولة الكويت في إكسبو دبي كل من عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء ومدير المشروع الوطني للقمر الصناعي الدكتورة هالة الجسار والمهندس الميكانيكي في قسم الفيزياء بجامعة الكويت وعدد من الطلبة المشاركين في مشروع القمر الصناعي الكويتي. واستعرضت جمعية السدو الحرفية الكويتية مجموعة من الأعمال الفنية التراثية أمام زوار جناح الكويت المشارك في فعاليات اكسبو دبي 2020 لاتاحة فرصة التعرف والاستمتاع بالتراث الفني الكويتي والهوية الثقافية لأجيال الحاضر والمستقبل. وتسعى الجمعية الى ابراز مجموعة من الاعمال الفنية لفنانين كويتيين مستوحاة من التراث الثقافي لتقدم للزوار وعشاق الفن تجربة غنية باستكشاف اللوحات الجدارية التي تربط قيم الماضي الجميل بالحاضر حتى ترسخ بصمتها على الخريطة الثقافية عالميا. وقالت مديرة برنامج سدي في جمعية السدو الحرفية الكويتية سحر عبدالرسول ان مشاركتنا تأتي بهدف الحفاظ على تقاليد النسيج وحرفة تراث الحياكة في البلاد وتوثيقه للأجيال القادمة بالإضافة إلى إبراز أعمال الفنانين ولوحاتهم المعروضة تعزيزا لقيم العمل اليدوي المبدع والمبتكر. واضافت عبدالرسول ان الجمعية اخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على التراث الكويتي الغني والمتنوع وتوثيقه فضلا عن دعم وصقل المواهب الشبابية على الابداع. واوضحت ان الهدف من مبادرة سدي هي تشجيع الاستلهام من تقاليد النسيج في التصميم المعاصر وتمكين الفنانين من التعبير عن الجوانب المختلفة لتراث النسيج الكويتي بأعمال فنية وابداعية.ويشارك مجموعة من الفنانين بينهم سلطان السمحان وفاطمة البدر وسالم السالم وفيء العوضي وشيخة الجشي بأعمالهم الفنية أمام زوار الجناح الكويتي في معرض اكسبو دبي 2020.