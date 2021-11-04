معرض الشارقة الدُّولي للكتاب يمنح الروائي الكويتيطالب الرفاعي جائزة «شخصية العام الثقافية»

الخميس Al wanees

منح معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته الـ 40 أول من أمس الثلاثاء الروائي الكويتي طالب الرفاعي جائزة (شخصية العام الثقافية) للعام الجاري. وقام عضو المجلس الأعلى الاماراتي حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي بتسليم الجائزة للرفاعي خلال حفل افتتاح المعرض الذي أقيم تحت شعار (هنا.. لك كتاب) بمشاركة 1576 دار نشر عربية وعالمية يمثلون 83 دولة منها دولة الكويت والذي أقيم بمركز (اكسبو الشارقة). وفي هذا الأطار قال الرفاعي في تصريح لـ (كونا) ان اختياره (شخصية العام الثقافية) بقدر ما يمثل تكريما له فهو مسؤولية جديدة يتحملها لتقديم المزيد من الابداع في القصة القصيرة والرواية والكتاب الإبداعي والعمل الثقافي. وأضاف ان هذا التكريم وبما يحمله من معان ابداعية وثقافية وانسانية وحضور تكريمي تمثل بحاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي فانه تكريم لوطني الكويت مثلما هو تكريم لزملائي المثقفين والادباء والكتاب الكويتيين كما هو تكريم لشخصي المتواضع. واعرب عن الاعتزاز والفرح الكبيرين كون تكريمه الليلة يأتي لمجمل عطائه في فنون القصة القصيرة والرواية والكتاب الاكاديمي ونتاجه الثقافي الذي قدمه طوال ما يربو على الـ 40 عاما. واعتبر الرفاعي ان الجائزة تأتي بمثابة تتويج لجهوده الثقافية في تدريسه لمادة الكتابة الابداعية او الصالون الادبي الذي يقيمه في بيته (الملتقى الثقافي) او جائزة (الملتقى للقصة القصيرة العربية) التي اطلقها من الكويت لتشكل واحدة من اهم الجوائز العربية في القصة القصيرة التي تحظى برعاية كبيرة من جامعة الشرق الأوسط الامريكية في الكويت. وعبر عن امتنانه وتقديره للشيخ الدكتور سلطان القاسمي وهيئة الشارقة للكتاب على ثقتهم الغالية واختياره لهذه الجائزة مشيدا بجهودهم الكبيرة في دعم الثقافة العربية من اجل وصولها الى افضل المستويات. والقى الرفاعي كلمة خلال الحفل تحت عنوان (الشارقة مذاق يمس القلب) ابرزت ارتباط الشارقة الوثيق بالثقافة وحرص الشيخ الدكتور سلطان القاسمي على الدعم المستمر للادباء والمفكرين والكتاب. وكانت هيئة الشارقة للكتاب أعلنت في أكتوبر الماضي عن اختيار الرفاعي (شخصية العام الثقافية) للدورة الحالية من المعرض وذلك تقديرا لمسيرته الابداعية في كتابة الرواية والقصة القصيرة والنقد الادبي وتدريس فنون الكتابة الابداعية ودوره في التجديد في الادب الخليجي وبناء جسر تواصل بين الحراك الثقافي العربي ونظيره الغربي خلال اربعة عقود متواصلة. وبدأ الرفاعي وهو روائي كويتي وقاص ومحاضر لمادة الكتابة الابداعية حياته الأدبية في منتصف السبعينات وحصل على شهادة البكالويوس من جامعة الكويت في الهندسة المدنية والماجستير من جامعة (كنغستون لندن) في الكتابة الابداعية. واصدر ما يزيد على 25 كتابا بين المجاميع القصصية والروايات وكتب السير والدراسات الأكاديمية ونال أعلى الجوائز المرموقة في الكويت والوطن العربي وحظي بتكريمات محلية وعربية. وكانت للرفاعي العديد من الاعمال منها كتاب (لون الغد – رؤية المثقف العربي لما بعد كورونا) و(المسرح في الكويت : رؤية تاريخية) كما كتب عددا من الروايات منها (مرآة الغبش) و(سرقات صغيرة) و(أبو عجاج طال عمرك) و(حكايا رملية) و(في الهنا) و(رائحة البحر) و(أغمض روحي عليك) و(الثوب) و(ظل الشمس) و(سمر الكلمات) و(حابي) و(النجدي) و(خطف الحبيب) وترجمت الى اللغات الانجليزية والفرنسية والاسبانية والصينية والإيطالية والتركية والهندية. يذكر ان اختيار شخصية العام الثقافية في كل عام تتم بناء على توجيهات حاكم الشارقة لمنح الجائزة لفرد او مؤسسة تكون لهم انشطة متعددة في المجال الثقافي. وقد شهد حفل افتتاح المعرض الذي أقيم تحت رعاية وحضور الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حضور الكثير من الوزراء والشخصيات السياسية والثقافية والأدبية. واعلن القاسمي في كلمته الافتتاحية للمعرض الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب عن اصدار النسخة الأولى من الاجزاء الثمانية الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية. وقال اننا سعداء باتمام أجزاء المعجم بعد طول انتظار بفضل جهود عدد من المؤسسات والدول العربية والمجاميع اللغوية العربية مضيفا ان المعجم يلبي حاجة مهمة ويمثل لبنة كبيرة تعزز بنيان وكيان ومكانة اللغة العربية.