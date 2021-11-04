أفراح الحواج

الخميس Al wanees

شرف الممثل الشخصي لملك البحرين الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة حفل زفاف يوسف بن عبدالوهاب الحواج بحدائق الحواج في منطقة باربار شمال مدينة المنامة، وشهد الحفل حضور الكثير من الشخصيات الرسمية، حيث حضر مستشار الملك لشؤون الشباب والرياضة صالح بن هندي، ومستشار الملك لشؤون الإعلام نبيل الحمر وزير الخارجية عبداللطيف الزياني الامين العام الاسبق لدول الخليج وبعض الوزراء وعدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية، إضافة رجال الأعمال من البحرين وخارجها وعدد من الإعلاميين والصحافيين وتلقت عائلة الحواج الكثير من التهاني والتبريكات من الشخصيات التجارية والاجتماعية في دول الخليج والذين تمنوا للعريس يوسف زواجا مباركا وحياة سعيدة. وبهذه المناسبة عبر د. عبدالله الحواج عن عظيم فخر واعتزاز عائلة الحواج بتشرف الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وقال «انه لشرف كبير لعائلة الحواج ان يشرف حفلها الممثل الشخصي لجلالة الملك حفظه الله والذي عودنا جلالته دائما مشاركة ابنائه المواطنين في افراحهم، داعيا الله ان يحفظ جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ويمتعه بموفور الصحة والسعادة».