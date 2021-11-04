البغلي: «الابن البار» شراكة مجتمعية متميزة

الخميس Al wanees

أعلنت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار عن إغلاق باب المشاركة في مسابقات النسخة الخامسة عشرة لجائزة البغلي للابن البار لعام 2021، والتي يتم تنظيمها برعاية وزير الشؤون د.مشعان العتيبي. وبهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة المبرة إبراهيم البغلي تشرفه برعاية جائزة البغلي للابن البار أحد مشاريع مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار وذلك منذ انطلاقتها الأولى عام 2007 حتى النسخة الخامسة عشرة منها في عام 2021، الأمر الذي يسعده وهو يسهم ويدعم عمل زملائه وأبنائه، ويساعدهم في تعزيز القيم وترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي والخيري في الكويت الحبيبة. وبيّن البغلي أن مبرة إبراهيم البغلي للابن البار إحدى المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في مجالات عدة لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة، من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع جميع أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق أهداف عدة تعود بالنفع على كل شرائح وأطياف المجتمع الكويتي. وأكد توجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون د.مشعان العتيبي في تشكيل اللجنة المشتركة العليا لتنظيم العمل الخيري وتطويره، والتي ستعمل على تطويره وتحصين وتعزيز فاعليته، عبر توظيف الرؤى والأفكار المشتركة من قبل جهات الاختصاص، لتعزيز ما يقومون بها من أعمال خيرية يفتخر بها العمل الخيري والإنساني داخل الكويت وخارجها، حيث إن تشكيل اللجنة يأتي تأكيدا على التعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون والجمعيات الخيرية، وتأصيلا للعمل الخيري المتجذر والمشرف في الكويت، وسعيا لتقليل الدورة المستندية بما لا يخلّ بالدور الرقابي على الجمعيات الخيرية، تعزيزا لريادة الكويت وبما ينسجم ومكانتها كمركز إنساني عالمي. وتقدم البغلي بخالص الشكر والتقدير الى وزير الشؤون لرعايته جميع فعاليات وبرامج وأنشطة ومسابقات جائزة البغلي للابن البار لعام 2021، معلنا اغلاق باب المشاركة في كل مسابقات الجائزة اعتبارا من 31/10/2021 وفقا لشروط كل مسابقة، حيث تم تنفيذ فعاليات وأنشطة وبرامج عدة من خلال تنظيم مسابقة جائزة البغلي للابن البار في عام 2021.