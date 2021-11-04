«نماء» الخيرية حازت جائزة دولية في أخلاقيات العمل

الخميس Al wanees

حصلت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح على الجائزة الدولية في مجال أخلاقيات الأعمال، بحضور البروفيسور د. يوسف عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، والشيخة سهيلة الصباح، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، ود. شهاب العثمان، مدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات ممثل الشبكة الإقليمية في الكويت. وفي هذا الصدد، أثنى عبدالغفار، على جهود نماء الخيرية في مجال المسؤولية المجتمعية التي تعد من الجمعيات الخيرية التي لها رؤية وخطة واضحة في هذا المجال. وقال: إن الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية مؤسسة دولية غير هادفة للربح تم تأسيسها في عام 2007م، ومسجلة في العديد من المنظمات الدولية، ولها شراكات ومكاتب في العديد من الدول العربية وفي خارجها، وتسعى من خلال هذا المشروع العلمي إلى ترسيخ ثقافة ممارسات المسؤولية المجتمعية والترويج لهذه الممارسات عبر مرجعية علمية مؤطرة. وأوضح عبدالغفار أن الحديث عن المسؤولية المجتمعية وأهميتها لم يعد شأناً محلياً لأي دولة من دول العالم، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح شأناً عالمياً، فالعالم اليوم يتسابق لتحقيق ممارسات مسؤولة ذات أبعاد أخلاقية، تجعلهم جزءاً رئيساً من العالم الفاعل والمسؤول، حيث تساهم تلك الممارسات في تنمية مجتمعاتهم وتحفظ مواردهم الطبيعية والبشرية، كما تحقق لهم تصنيفاً حضارياً متقدماً. وبين أن الشبكة تهدف إلى نشر وعي المسؤولية الاجتماعية المستدامة في الخليج العربي بصورة خاصة، والوطن العربي عامة، إضافة إلى إعداد كوادر قيادية وفاعلة في مجالي المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وأيضاً تشجيع القائمين والعاملين في هذا المجال، وتكريمهم في الفعاليات والمناسبات المختلفة، وتحديد جوائز قيمة للمتميزين منهم على مستوى الوطن العربي عامة، سواء كانت مؤسسات حكومية أو شركات. طاقات شبابية من جهتها، أثنت الشيخة سهيلة الصباح، السفير الدولي للمسؤولية المجتمعية، على جهود نماء الخيرية الإنسانية داخل الكويت وخارجها، مشيدة بالطاقات الشبابية التي تقود سفينة نماء الخيرية التي تتمتع برؤية تنموية رائدة. ومن جانبه، قال د. شهاب العثمان، مدير عام معهد الإنجاز المتفوق للتدريب والاستشارات، ممثل الشبكة الإقليمية في الكويت: إنه تم اختيار نماء الخيرية للتكريم بهذه الجائزة بعد رصد ممارساتها في القطاع الخيري وتميزها في مجال تطبيقات أخلاقيات الأعمال في بيئتها في مشروعاتها وخدمتها للمستفيدين والمتبرعين، متمنياً أن يكون هذا التكريم حافزاً لنماء الخيرية باستمرار العطاء والتميز في شتى المجالات. بدوره، قال الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي إن المسؤولية المجتمعية تعد ضرورة إنسانية ملحة، وواجباً أخلاقياً ومبدأ وطنياً أصيلاً، ولم تعد المسؤولية المجتمعية في هذا العصر الذي نعيشه خياراً للأفراد والمؤسسات المختلفة؛ ولكنها أصبحت أمراً حتمياً للبقاء والاستمرار. وأوضح أن نماء الخيرية الآن لديها رؤية لتشكيل فريق حاضنة الأعمال داخل الكويت، مشيراً إلى أن الجمعيات الخيرية هي في الأصل بيوت الخبرة التي تزود المجتمع والقطاع الخاص بما يحتاجه من معلومات ودراسات مسحية في المجال التنموي والاجتماعي بهدف استثمار هذه المعلومات لإطلاق المبادرات الأنسب والأكثر احتياجاً للمجتمع وطريقة تنفيذها على الوجه المطلوب، الذي يصنع فرقاً حقيقياً على أرض الواقع ما يسهم في تحقيق التكامل وبناء الشراكات بين المنظمات الخيرية أو منظمات المجتمع المدني وبين القطاع الخاص، وترجمة مشاريع المسؤولية المجتمعية ترجمة حقيقية واقعية تحقق الفائدة لجميع الأطراف. اما رئيس قطاع الاتصال في نماء الخيرية عبدالعزيز الكندري فقال: إن المسؤولية الاجتماعية تعتبر من أهم الواجبات الواقعة على عاتق المؤسسات الخيرية والإنسانية والقطاع الخاص أيضاً، وهي التزام مستمر من هذه المؤسسات في تطوير وتحسين المستوى التعليمي والثقافي والاقتصادي والضمان الاجتماعي لأفراد المجتمع، وذلك من خلال توفير الخدمات المتنوعة.