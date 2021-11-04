آرات حسيني.. الطفل الذي لفت انتباه ميسي

الخميس Al wanees

ليس من التقليدي أن تجد صبيًا في السادسة من عمره ورغم ذلك يتمتع ببنية جسمانية تتسم بالقوة والعضلات إلى جانب رشاقة وسرعة ومهارة، كل تلك الصفات تجمعت في طفل إيراني يُصنف بـ«المعجزة» اسمه آرات حسيني. شعبية هذا الطفل وصلت حدها الأعلى في الأشهر الأخيرة بعدما ازدادت نشاطاته عبر منصة «انستغرام»، وما زاد من شهرته كان قيام الحساب الرسمي للاتحاد الدولي «فيفا» بنشر مقطع لمهاراته عبر «تويتر». بالنظر إلى آرات حسيني وما يقدمه فهو في طريقه ليصبح أحد الأساطير الرياضية يومًا، وبالطبع فلا أفضل من ليونيل ميسي ليؤكد ذلك، والذي ارتبط به اسمه كثيرًا منذ انتشار فيديوهاته. آرات حسيني هو طفل إيراني ولد عام 2013 يمتلك موهبة كروية مميزة طوّرها أكثر من خلال دعم والده، وتحول بذلك من مجرد طفل مميز إلى شخصية مشهورة تحظى بالكثير من المعجبين من كل أنحاء العالم. ويتمتع الطفل (6 أعوام) ببنية جسمانية قلما توجد في شخص مثل عمره، كما رُزق موهبة كروية لا توجد كثيرًا من خلال قدرته على التحكم واللعب بالكرة، وشعبيته زادت في جميع أرجاء العالم بعد انتشار سلسلة من الفيديوهات له على «انستغرام» وهو يداعب الكرة. ويقول والده «بعد إدراك ما يتمتع به نجلي من قدرات، ونتيجة لاقتراحات الناس من حولي، قررت أن افتح صفحة على انستغرام، جري الترحيب بها بشكل استثنائي ليس فقط في إيران بل في كل العالم». ووفقًا لوالده أيضًا، فإن ثمة عروضاً قد وصلت له عندما كان عمره 13 شهرًا فقط للهجرة إلى الخارج ولكنه رفض في ذلك الوقت الأمر، ويومًا بعد يوم فاجأت أبعاد موهبة الصبي الجميع، ليتعرض والده لمحاولات مكثفة أخرى للهجرة قبلها في النهاية بـ2019 وانتقل إلى إنكلترا. وأشعل آرات بعضلاته البارزة وهو في السادسة من عمره مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت ترصد كل أنشطته، وزادت شعبيته مع ما يتمتع به من مرونة ومهارة، خصوصا مع قيام والده بتصويره وهو يلعب بالكرة ويقوم «بتنطيطها» لما يزيد على ثلاثة آلاف مرة، فالآن يمتلك 4.1 ملايين متابع عبر تطبيق «إنستغرام»، ولا شك في أن هذا الفيديو من شأنه أن يوضح قدرات الطفل ولماذا هو حقًا معجزة، لكن كيف تفاعل ليونيل ميسي وبرشلونة مع الطفل الإيراني المعجزة؟ اعتبر حسيني النجم الأرجنتني ليونيل ميسي مثله الأعلى وقال انه يريد أن يصبح مثله يومًا ما، وانه حلمه اللعب في برشلونة في يوم من الأيام. وفي أحد الفيديوهات للطفل على «انستغرام» وهو يرتدي قميص «البلوغرانا» ويقوم بتنطيط الكرة ويؤدي ألعابا هوائية بها بصورة معتادة عظيمة كاتبًا أنه يحلم بأن يكون مثل ميسي، ليقوم ليو حينها بالتعليق بقوله «شكرًا آرات، أرى مستوى عالياً هنا، رائع.. عناق». والده بعدها أعرب عن سعادته الجمة بهذا التعليق، حيث قال «ليو ميسي، شكرًا لك للتعليق، أتمنى اللعب في برشلونة يومًا ما. إنه يحلم بذلك كل يوم ودائمًا ما يقارن نفسه بك، يقول إنه سيكون مثلك عندما يكبر».