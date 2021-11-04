كفانا تشرذُماً

آراء

ليس مستحيلًا أن نفكر- ولو لمرة واحدة - في مصالح أوطاننا، في وحدة أمتنا، وأن نطالب بإعادة الحصان إلى عربته المنكوبة، وإلى ضالته المنشودة، وإلى آماله الوطنية الكبرى.

ليس مستحيلًا أن نطالب بوقفة حق لا يُراد بها باطل، أن نعود إلى بني جلدتنا من منطلق أنه لا تفرقة ولا استثناء، لا تشرذم ولا انكفاء، ولا وحدة وطنية من دون عدالة اجتماعية.

كنا في القديم من الأزل أمة ملء السمع والبصر، حضارة لا تخطئها عين. فخلفاؤنا الراشدون من قريش وعلماؤنا وشعراؤنا ورجالنا الأشاوس من كل بلاد العالمين، لا فرق بين هذا أو ذاك، جميعهم متطوعون خلاقون في خدمة الرسالة، وازدهار الوطن، وجميعهم بارعون توَّاقون بقبول التحدي والدفاع عن المقدرات، والذود عن الحدود والمقدسات، وجميعهم «يدًا بيد» و«كتفًا بكتف» من أجل أن تكون حياة الناس أبهى ومستقبلهم أزهى وأرقى.

هذا ما كنا فيه، وهذا ما دَرجنا عليه، وهذا ما يأخذنا مرة أخرى إلى الوراء، ليس مهمًا أن يكون هذا الوراء قريبًا أو بعيدًا، عجيبًا أو عنيدًا، المهم أن يتفق مع أهدافنا في النماء والانتماء، في العزة والكرامة والإباء، والمهم أن نكون على قلب رجل واحد، لا يفرقنا رأي هنا وآخر من هناك، موقف يشِذُّ من هنا وآخر يواجهنا من هناك، والمهم ألا نتنمر برأي ولا نتربص بشخص ولا نعادي فريقاً، والأكثر أهمية أن تكون بصيرتنا أعمق من أبصارنا، وروحنا أكثر تسامحًا من مآربنا ومشاربنا، وحياتنا أجمل وأفضل وأكبر اتساعًا من صدورنا التي تضيق، وآفاقنا التي تُحد، وعلومنا وآدابنا التي تصطدم بسقف.

أمتنا العربية بخير طالما ظللنا حريصين على الدفاع عن ثوابتنا، عن تاريخنا، عن وعينا الجمعي الرشيد، وطالما ابتعدنا عما يثير الفتن، ويؤجج النعرات، ويسكب الزيت على النيران الهادئة.

نحن في أشد الحاجة إلى أصوات تُجمِّع ولا تفرّق، ولا تصطاد في الماء العكر، إلى عقول تنير الدروب إلينا، ولا تطلق الخفافيش في ظلمات أيامنا، نحن في أمسّ الرجاء إلى قلوب أكثر تسامحًا، وإلى نفوس أقل تشنجًا، وإلى أرواح أكثر إيمانًا بضرورة الالتفاف حول مصائرنا وجميل أحلامنا.

ليس ذلك شعرًا أو نثرًا فضفاضًا، أو شعارًا للافتة فوق جدار، وليس ذلك مجرد دعوات لآذان من طين وأخرى من عجين، لكنها كلمات صادقة من القلب والعقل والمنطق، صوت من بين الأصوات الصادقة الهادرة التي تحلم بوطن عربي أجمل، وبمستقبل أبدي مشرق، وبحالة أكثر تيقنًا بأهمية إحياء مشروع الوحدة العضوية للوطن، وإنهاء جميع أشكال الاستقطابات التي تستخدم أصواتًا نشازاً لتأجيج حالة كان يمكن لها أن تقف عند حدها، ولتصويب مسار كان يمكن له أن يأخذ منحىً سلمياً آخر.

الوطن العربي كان يمكن أن يكون بخير، وهو بالفعل كذلك لو توقفنا عن الاستدراك الممل لمواقف عفا عليها الزمن وأصبح أصحابها مكشوفين للقاصي قبل الداني، وللبعيد قبل القريب، وللشرير قبل الطيب والولي الصالح والمفكر اليقيني الشريف.

إننا أمام مفترق طرق – صحيح، مفترق طرق نكون فيه أو لا نكون، إما أن نعيش متحابين، متوحدين، غير متشرذمين، وإما أن نذهب جميعًا إلى الجحيم، إما أن نؤمن بأن يدًا واحدة لا تصفق، وإما أن نكون الغلبة لدوننا، والنهضة لسوانا، والأمة السوية القوية لغيرنا.

نحن أمام عزة نفس لا تمنعني من التصريح لا التلميح بأنه «لا يحك جلدك مثل ظفرك»، وأن الاستعانة بالفكر الوافد، والموقف المارق، والعدو المتربص، ما هي إلا تدمير مبرمج لوطن كان يمكن أن يعيش بكرامة، لكنه لم يفعل، وكان يمكن أن يتقدم إلى الأمام لكنه آثر التراجع إلى الخلف، وكان يمكن أن يتحرر من القيود التي تكبله لكنه تشبث بالانزواء والتقوقع والتشرذم والانكفاء على المذهب والعشيرة وقشور العقيدة، وما خفي كان أعظم!

