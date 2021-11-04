مستشارو الخيبة..!

آراء

بين فترة وأخرى نقرأ عن قدوم عدد من المستشارين لتعيينهم في وزارات الدولة وبطلب منها. فمن المؤكد ان من يطلب هؤلاء المستشارين يعتبر من الوزراء الفاشلين الذين لا يعرفون كيف يديرون الوزارة أو لمأرب أخرى غير قانونية هذا هو ما نعرفه لأننا دولة لو وضعنا إعلاناً في مواقع التواصل عن مستشارين كويتيين لأتى المئات منهم ولكن دولتنا تحب الوافد وتقدره أكثر من مواطنيها. لذا كل فترة تستقدم مستشارين وبرواتب مرتفعة ومزايا أخرى لا يحصل عليها الكويتي. لماذا هذا الوافد بالذات؟ وما مؤهلاته ومميزاته التي تختلف عن المواطن؟ هو لو يفيد بلاده لما كانت بلاده قمة في التخلف حتى نتأتي به ليقودنا بتخلفه، لأن كل قراراته لا تفيد البلاد ولا العباد ولا يهمه سوى الماديات، لانه لم يكن يحلم بها. ففي بلاده راتبه لا يتعدى خمسين ديناراً عندما ننظر إلى حال البلد والعدد الهائل من المستشارين في الوزارات ننظر التخلف في بلادنا من جميع النواحي لان هذا المستشار جاء بقرارات لا تنفع ولا تفيد لنأخذ مثلا وزارة البلدية على كثرة مستشاريها فالنفايات بكل مكان.

وخير دليل منطقتا جليب الشيوخ والحساوي وغيرهما من المناطق المكتظة بالوافدين حتى إنها لا تقدر أن تدخل هذه المناطق بسبب خطورتها فكل ما يهم «البلدية» هو الركض وراء بائع الرقي والخضروات من الإخوان الكويتيين «البدون» هذه وظيفتهم، فقد تركوا البلد وركضوا وراء بائعي الرقي.

وزارة الاشغال في شارع من الشوارع تمشي به السيارة ولا يتكسر «جامها» أو «رنقات» التواير من غير الزلوق في الصبغ كل هذي السنين نبي نمشي على شارع حالنا حال البلدان الأخرى، تمشي بالشارع كأنك تركب حصاناً ولاسيارة من كثر الحفر.

وزارة الكهرباء مداخل ومخارج شوارع جابر الأحمد مظلمة لها سنين لا سنة أو سنتين. بمنطقة عبد الله المبارك صحيح جديدة ولكن قبل كل شيء تشغيل الإنارة في الشوارع المظلمة وكأننا دولة فقيرة.

وعلى الذي يحصل في وزارة الصحة فهذه الوزارة خارج نطاق التغطية حالها لا يسر القريب ولا البعيد بسبب مشاكلها الكثيرة وأهمها نقص الادوية. بصراحة، لا أعرف من أين ابدأ بالصحة عند الذهاب إلى الطبيب فالمريض هو من يطلب الدواء المناسب لحالته والدكتور فقط يكتب ما يريده المريض. ومستوصفات تغلق الساعة الثامنة والنصف كأن الناس لا «تتمرض» إلا الصبح والظهر بالليل ما في مرض ولا إصابات أخرى ولتأت إلى وزارة التربية وكل القرارات غير صالحة وليست في مصلحة الطالب ولا المدرس. التعليم فاشل بدرجة كبيرة حيث إن الطالب يتخرج لا يعرف القراءة ولا الكتابة وخطة طلاسم لا يعرف أحد قراءته وزاد الطين بلة فترة «الكورونا» والتعليم «الأونلاين» الذي قضى على الطلبة، خاصة طلبة الابتدائي هؤلاء المساكين الذين لا يعرفون أي شيء كل هم الوزارة هو نسبة النجاح في هذه الفترة وكل هذه الإخفاقات بسبب استشارة المستشارين الوافدين في تلك الوزارات الذين طلبهم الوزراء الفاشلون بدلا ان يطلب مستشارين مواطنين يعرفون حالة وطنهم وكيف يحلون مشاكل بلادهم ويحافظون على بلادهم من خلال معرفة مواطن الخلل بالوزارة كلها. ولو أن أحد الوزراء طلب مستشارين كويتيين لكان حال وزارته من أفضل الوزارات ولكن استشرى الداء بالمستشارين الوافدين فكان حال البلد من سيئ إلى أسوأ لأن هَمّ هؤلاء فقط المادة وليس همهم التقدم هذا حالنا مع المستشارين الفاشلين برواتب ومميزات عالية وبلا تقدم لم نر التنافس بين الوزارة في قراراتها التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن لأن قراراتهم كلها فاشلة وليست لها أي نتيجة لذلك نحن في المراتب الأخيرة بين الدول الخليجية الشقيقة إذا نظرنا إليها من تقدم يبهر العالم بسبب قرارات جريئة ومستشارين اكفاء ذوي خبرة ومن بلدان متقدمة واهتمامهم بمواطنيهم وبلادهم فكان التقدم والتطور السريع، ونحن بسبب هؤلاء المستشارين علينا أن ننتظر طويلا حتى نكون بلداً متقدماً ومتطوراً.

