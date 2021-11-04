آراء

في بداية ثمانينيات القرن الماضي عندما كنت في المرحلة الابتدائية؛ تُخصّص ساعتان دراسيتان اسبوعيا للنشاط، ثم اختيار الطلبة المتميزين في أي مجال وإلحاقهم بتلك الأنشطة. ابتداء من الصف الثاني الابتدائي. وأذكر كما أذكر يوم أمس كيف ألحقوني بنشاط الزراعة مع فريق من فصول مختلفة وتأهلنا بمسابقة النشاط الزراعي وحصلنا على المركز الأول. وفي السنة التي تليها التحقت بنشاط الموسيقى. وفي نهاية السنة أصبحنا نقرأ النوتة الموسيقية ونعزف آله موسيقية على الأقل. وهكذا كان حال التربية والتعليم حتى عام 1990 في الرابع المتوسط عندما كان المربي الفاضل الخبير التربوي الأديب الشاعر هلال الفارع أطال الله في عمره. كان معلمنا ومشرف نشاط الشعر والأدب العربي. وبفضل الله ثم جهوده حصدنا المراكز الأولى في الشعر العربي والنبطي والأدب والإلقاء على مستوى الكويت. تلك الأيام سببت لنا اختلالاً في التوازن الأدبي والفكري وفي الذائقة العامة؛ لأننا الآن نعاني من سطحية ما نراه ونشاهده في جوانب عدة. فعندما يقف فنان العرب في أحد الحفلات ويقول أنا أخشى الجمهور الكويتي لأنه «سميع ولا يعجبه أي شيء» فلم يقلها من فراغ، وهو حتما لم يقلها قاصدا الجيل الجديد، بالطبع لا. وإنما يقصد الجيل الذي - وإن لم يتفوق دراسيا - يلمُّ بشؤون الزراعة والأدب والموسيقى والعلوم بمجالاتها والقرآن الكريم وتفسيره! هو لا يقصد الجيل الذي يبقى مستيقظا لثلاثة أيام بسبب «سناب شات» أو «ببجي»!! وإنما يقصد الجيل الذي كان ينام بعد نشرة أخبار التاسعة ويستيقظ في السادسة صباحا، هو لا يقصد الجيل الذي يبكي اذا انقطعت عنه شبكة الإنترنت!! إنما يقصد الجيل الذي يحتفل لو انقطعت الكهرباء ليصعد على سطح المنزل ويتأمل نجوم الدلو والثريا وسهيل. ورغم أن في تلك الفترة كانت هناك نسبة ليست قليلة من الأمية ورغم تلك النسبة من الآباء الأميين فإن المربين الأفاضل كانوا يعوِّضون ذلك الفراغ في المدارس بكل إخلاص حتى أنتجوا جيلا لن يتكرر.. حقا إنه جيل «12 سلندر»!

