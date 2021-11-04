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عربيات ودوليات

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هجوم صاروخي إسرائيلي على ريف دمشق


نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن إسرائيل شنت في الساعات الأولى امس هجوما صاروخيا على إحدى النقاط في ريف دمشق، ما أسفر عن وقوع خسائر مادية. وأوضح المصدر أن الهجوم نفذ «بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة، مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا». ولم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق رسمي على الهجوم الجديد، وهو ما جرت عليه العادة عقب كل قصف لأهداف في سورية خلال السنوات الماضية. وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سورية منذ منتصف مارس 2011.


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