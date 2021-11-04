إيذاناً بولادة دولة جديدة الحكومة المصرية إلى «العاصمة الجديدة» في ديسمبر

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القاهرة- الوكالات: وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أمس، حكومته بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من ديسمبر المقبل.

وسيبدأ العمل لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.

وفي مارس الماضي، قال السيسي، إن افتتاح «العاصمة الإدارية الجديدة» التي تغطي رقعة من الصحراء مساوية لحجم سنغافورة، سيمثل «ولادة دولة جديدة».

والمدينة التي تحمل اسم (العاصمة الإدارية الجديدة) مصممة للعمل بتكنولوجيا ذكية وأقيمت على أرض بعيدة عن ضوضاء القاهرة وزحامها، وتضم كل شيء من الجامعات إلى وسائل الترفيه كما تضم حيا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية.

ويجسد المشروع، الذي كان من المتوقع أن يكلف 45 مليار دولار، عندما تم إطلاقه قبل ستة أعوام، رؤية السيسي للتنمية وكيف ينبغي أن يتم ذلك، بحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.

والعاصمة الجديدة شرق القاهرة هي مشروع البنية التحتية الرائد من بين آلاف المشروعات، التي يتولى الجيش مسؤولية تنفيذها منذ عام 2013.

في تطور آخر، أثارت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن اختفاء مدن بأكملها منها مدينة الإسكندرية، إذا ارتفعت درجات الحرارة بـ4 درجات، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات جونسون جاءت بكلمة له خلال مؤتمر المناخ في غلاسكو، حيث قال: «نحن نعلم ما يخبرنا به العلماء وتعلمنا ألا نتجاهلهم (العلماء).. 4 درجات ونقول وداعا لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية شانغهاي، جميعها ستغرق تحت المياه وكلما فشلنا أكثر بالتعامل ازداد الأمر سوءا..»

وعقّب محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري في مصر، على تصريحات جونسون في مداخلة هاتفيه على قناة صدى البلد، حيث قال: «بالفعل في تيارات مناخية يكون لها تأثير واضح على ارتفاع منسوب مياه سطح البحر وحتى الآن في دراسات مختلفة ومتنوعة بتحدد بشكل تقريبي الزيادة هذه ستكون قد ايه ولكن نحن نتكلم عن حدود متر وهذا يختلف من دراسة إلى أخرى..»

وتابع غانم قائلا: «نحن مش مستنيين أن المشكلة تحصل وبعدين نبدأ بالتحرك، إحنا بدأنا من سنين، في تغيرات مناخية أصبحت يمكن شديدة القسوة وشديدة التطرف مش بس في مصر بل في العالم كله يعني احنا شايفين منذ فترة قريبة الي حصل في ألمانيا واللي بحصل الأيام هذه في أوروبا من فيضانات وخلافه.. بالتالي إحنا عارفين ان في تغيرات مناخية قوية بتحصل.. وبالفعل إحنا من المشاريع الي بدأناها قبل سنوات كان مشاريع حماية الشواطئ..».

من جهته، أكد محافظ الإسكندرية المصرية، اللواء محمد الشريف أن الدولة تعمل جاهدة لوضع حواجز إسمنتية لحماية الشواطئ في العديد من المناطق كمنطقة القلعة، والمناطق التي تشهد زيادة في ارتفاع منسوب المياه ومخاطر، موضحا أن تلك الحواجز إما تحت المياه أو مرتفعة عن السطح.

وأشاد الشريف بجهود الدولة وتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بصرف 1.3 مليار جنيه لمنظومة الصرف الصحي في الإسكندرية، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وجه ببدء وزارة الإسكان العمل على تعديلات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار والنوات وكميات المياه التي ازدادت.

