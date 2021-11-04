السودان.. مفاوضات لصفقة «تقاسم سلطة» جديدة

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الخرطوم- الوكالات: اكد مصدر قريب من رئيس الوزراء السوداني المعزول، عبد الله حمدوك، أمس أن الجيش «لا يزال يتفاوض معه» للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء، نافية تقريرا ذكر أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة.

وكان حمدوك قد وضع تحت الإقامة الجبرية في منزله بعد أن عزله قائد الجيش، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الأسبوع الماضي، في خطوة أثارت انتقادات دولية وأشعلت تظاهرات في مختلف أنحاء السودان. وتجري جهود وساطة منذ أيام سعيا للخروج من الأزمة لكن مصدرا مقربا من حمدوك، أكد أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بينه وبين قادة الجيش حتى الآن، لافتا إلى أن المحادثات لا تزال جارية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت أمس أن حمدوك وافق على العودة لرئاسة الحكومة وأنه يريد الإفراج عن المحتجزين السياسيين كشرط لقبول رئاسة الوزراء. ونقل موقع «بلومبيرغ» عن مصادر سودانية أن المكونين المدني والعسكري يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة. وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش. ووفق المصادر نفسها، فإنه بموجب الاتفاق المقترح سيكون الجيش مسؤولا عن مجالس الأمن والدفاع لكن التعيينات الوزارية ما زالت تشكّل مادة للخلاف بين الجيش والسياسيين. من جهته، قال القيادي في «قوى الحرية والتغيير- جناح المجلس المركزي» فضل الله برمة إن مبادرات تجرى لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين.

وتتجه وساطات دولية للدخول في قلب الأزمة السياسية على أمل التقريب بين أطرافها، في ظل استمرار المظاهرات الرافضة إجراءات الجيش. فقد تحدثت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن تواصلهما مع أطراف إقليمية ودولية مهتمة بدعم الانتقال في السودان لمساعدة الشعب السوداني على تحقيق تطلعاته.

من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الافريقي جيفري فيلتمان إن واشنطن قلقة مما حدث في الـ25 من الشهر الماضي، ومما وصفه بسرقة السلطات العسكرية للانتقال الديموقراطي في السودان، وذلك خلال لقاء له بمعهد واشنطن للسلام. بدوره، أعرب المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي كليمان فولي عن قلقه إزاء ما سماه القمع العنيف والمستمر للمظاهرات السلمية، وعمليات القتل خارج إطار القانون والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على ما وصفه بـ«الانقلاب العسكري في السودان».

ودعا المقرر الأممي ما سماها سلطات الأمر الواقع إلى التحقيق في تقارير استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، والاستماع إلى المطالب المشروعة بالعودة إلى الانتقال الدستوري، كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين من المحتجين السلميين بشكل فوري، ومن دون قيد أو شرط.

