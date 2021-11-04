فاجعة نيجيريا.. عشرات القتلى والمفقودين بانهيار ناطحة سحاب

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ارتفعت إلى 22 قتيلاً على الأقلّ حصيلة انهيار ناطحة سحاب قيد الإنشاء في العاصمة الاقتصاديّة لنيجيريا لاغوس، حسب ما أعلنت خدمات الطوارئ، لكن بعد أكثر من 24 ساعة على هذه الكارثة، لا يزال عشرات العمّال تحت الانقاض.

وانهار المبنى المؤلّف من 21 طبقة والواقع في حيّ إيكويي الفخم في لاغوس في حين كان عشرات العمّال في موقع البناء.

وقال ابراهيم فارينلوي، من الوكالة الوطنيّة لإدارة الطوارئ، لوكالة فرانس برس إنّه تمّ في المجموع إنقاذ تسعة أشخاص من تحت أنقاض المبنى.

وأضاف «انتشلنا سبع جثث أخرى، ما يرفع الحصيلة إلى 22 قتيلاً. لكنّ عدد الناجين لا يزال تسعة».

وأشار فارينلوي إلى أنّ مبنيَين آخرَين أصغر حجمًا انهارا أيضًا في لاغوس، بعد هطول أمطار غزيرة في اليوم السابق على المدينة الكبرى المكتظّة والبالغ عدد سكّانها حوالى 20 مليون نسمة، لكن دون أن يتسبّب ذلك في سقوط ضحايا.

وكان الذهول باديًا على وجوه العمّال المنتشرين حول الركام البالغ ارتفاعه أكثر من عشرة أمتار، وقد غطّاهم الغبار.

وأكّد خمسة منهم على الأقلّ لفرانس برس أنّ أكثر من أربعين شخصًا كانوا يعملون في داخل المبنى لحظة انهياره.

