مكتب السيستاني: المرجعية ليست طرفاً في مباحثات تشكيل الحكومة

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بغداد- الوكالات: واصلت مفوضية الانتخابات في العراق عمليات الفرز اليدوي لأصوات الانتخابات التشريعية في المحافظات التي قُدمت طعون بشأنها لليوم الثامن على التوالي فيما نأى المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني عن أي مباحثات تجري بشأن عقد تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.

أعلن السيستاني أنه ليس طرفا في أي مباحثات بشأن عقد تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال المكتب الإعلامي للمرجع الديني في بيان إن «المرجعية ليست طرفا في أي اجتماعات أو مباحثات أو اتصالات أو استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة» وتابع «لا أساس من الصحة بتاتا لأي من الأخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الأطراف والجهات في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».

الى ذلك قالت مفوضية الانتخابات إنها بدأت امس عدّ وفرز الصناديق الخاصة بمحافظة البصرة موضحة أن العملية تتم بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين. وأضاف أن «عملية العد والفرز اليدوي حتى ولو امتدت للأسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون» موضحا أن «هناك فترة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد إلى 10 أيام». وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي شهد العراق انتخابات برلمانية مبكرة، تصدرت نتائجها الأولية «الكتلة الصدرية» التي يتزعمها مقتدى الصدر بـ73 مقعدا من أصل 329. وتواجه النتائج الأولية اعتراضات واسعة من قوى وفصائل متنفذة إثر خسارتها الكثير من مقاعدها إذ يقول المعترضون إن النتائج «مفبركة» و«مزورة»، ويطالبون بإعادة فرز جميع الأصوات يدويا.

