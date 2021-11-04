440 ضحية بينها حالة وفاة لمطعم شعبي «يعمل بلا ترخيص» في ميسان «الفلافل المسمومة» تفجِّر الغضب في العراق.. والقضاء يتحرك

عربيات ودوليات

تفاعلت قضية تسمم أكثر من 440 مواطناً عراقياً في محافظة ميسان الجنوبية، ممن تناولوا «الفلافل» في أحد المطاعم الشعبية وسط موجة غضب عارمة في مدينة العمارة مركز المحافظة، خاصة من قبل ذوي الضحايا الذين توفي أحدهم ليقوم ذووه بمهاجمة المطعم.

وكشف مدير دائرة صحة ميسان أن «مستشفيات الدائرة استقبلت منذ الأحد عددا كبيرا من الحالات التي تعاني الإسهال الشديد والتقيؤ وارتفاع درجة الحرارة والمغص المعوي وتم تشخيصها وفق اعراضها بأنها حالات تسمم غذائي». وأضاف «جرى تسجيل حالة وفاة لأحد الشباب المتسممين حيث تواصل دائرة الطب العدلي إجراء الموقف الطبي الشرعي للحالة من أجل معرفة سبب الوفاة».

وأشار المسؤول العراقي إلى أن «المعلومات المتوافرة من قبل المصابين تفيد بأن جميعهم قد تناولوا الطعام من أحد مطاعم مدينة العمارة حيث أُغلق بالتنسيق مع قيادة شرطة ميسان ومديرية الأمن الوطني في المحافظة المطعم مع أخذ نماذج من الأواني وعينات من الطعام، وثمة فريق متكامل من مختبر الصحة العامة يعمل لتحديد سبب التلوث». وأعلنت محكمة تحقيق العمارة اتخاذها إجراءات بتوقيف صاحب مطعم و6 متهمين آخرين على خلفية تسمم غذائي لعشرات المواطنين في ميسان ووفاة أحدهم.

ضعف الرقابة

وأعادت الحادثة فتح ملف ضعف آليات الرقابة الصحية في العراق ومعايير السلامة والنظافة في المطاعم خاصة الشعبية منها والتي في معظمها لا تحمل حتى تراخيص بالعمل كما هي الحال مع مطعم الفلافل المسمومة وفق ما كشفت تعليقات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتقد المعلقون بطء إجراءات محاسبة صاحب المطعم والعاملين فيه، مطالبين بإنزال أقصى العقوبات بحقهم، محملين الجهات الصحية والحكومية المسؤولية، لكونها تتغاضى عن وجود مطاعم بلا ترخيص وافتقار حتى المرخصة منها إلى أبسط معايير السلامة والوقاية.

ونقل موقع قناة «سكاي نيوز عربية» عن مواطن عراقي يدعى حيدر «الموضوع متشعب والكل يتحمل المسؤولية من وزارة الصحة ومديرياتها إلى أصحاب المطاعم والأكشاك، وصولا لنا كمواطنين وزبائن، والمشكلة أن الناس عامة تلجأون لهكذا مطاعم صغيرة وشعبية رغم عدم نظافتها وتردي خدماتها ونوعية ما تقدمه من وجبات لكون أسعارها رخيصة نسبيا قياسا بالمطاعم الفخمة».

