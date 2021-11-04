آبي أحمد: محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسورية لن تنجح الأمم المتحدة: حرب تيغراي تشهد «وحشية قصوى»

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أديس أبابا - الوكالات: نددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشال باشليه بـ«وحشية قصوى» تطغى على النزاع في إقليم تيغراي خلال عرضها نتائج تحقيق مشترك أجري مع الاثيوبيين وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف.

وأكدت باشليه في جنيف أن «خطورة الانتهاكات التي رصدناها تؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عنها مهما كان المعسكر الذي ينتمون إليه». وأجري التحقيق بشكل مشترك بين مكتب باشليه والمفوضية الاثيوبية لحقوق الإنسان التي أسستها الحكومة الاثيوبية، وشمل النزاع الذي تشهده البلاد منذ سنة. وأفاد التقرير «ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع في منطقة تيغراي ارتكبوا، بدرجات متفاوتة انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

الى ذلك أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسورية لن تنجح، مبرزا أن حكومته ستنتصر على من وصفها بالمجموعات الإرهابية.

وقال آبي أحمد إن «المجموعة الإرهابية رفضت وقف إطلاق النار وتستمر في الأعمال العدائية في أمهرة وعفر». في حين كشف مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي أن سلاح الجو يستهدف مركز تدريب عسكري لمسلحي جبهة تيغراي شمالي البلاد.

وأمس صرح رئيس الوزراء أنه واثق من الانتصار على مقاتلي تيغراي، داعيا المواطنين لحمل السلاح للدفاع عن إثيوبيا. وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية الثلاثاء حالة الطوارئ في عموم البلاد عقب تهديد جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا، ودعت سلطات العاصمة الإثيوبية سكان المدينة للاستعداد بالأسلحة للدفاع عن الأحياء التي يقيمون فيها، في حين دعت أميركا مواطنيها في إثيوبيا إلى الاستعداد لمغادرة البلاد.

وجاء إعلان مجلس الوزراء الإثيوبي حالة طوارئ في كل أنحاء البلاد بعدما سيطرت جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في إقليم أمهرة (شمالي البلاد) في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت قناة «فانا» التابعة للحكومة أن «حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد».

وأضافت القناة أن من المتوقع أن يوافق النواب على إعلان حالة الطوارئ في غضون 24 ساعة.

