أكدت قيام الحرس الثوري بـ«إنزال» على السفينة إيران تعلن إحباط «محاولة أميركية» لمصادرة ناقلة نفط

عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اعلنت إيران امس إحباط محاولة أميركية لمصادرة شحنة نفط إيراني في بحر عمان، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي. كما أوضح أن «الولايات المتحدة صادرت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا معدا للتصدير ونقلت حمولتها إلى ناقلة أخرى وقادتها إلى جهة مجهولة»، قبل أن تقوم بحرية الحرس الثوري «بإنزال» على متن الناقلة الثانية ومصادرة النفط ثانية، بحسب زعمه. كذلك، أكد أن الناقلة الإيرانية «باتت حاليا في المياه الإقليمية البلاد»، فيما غادرت الناقلة الأميركية.

إلى ذلك زعمت طهران أن مواجهة وقعت بين الحرس الثوري وقوات أميركية بسبب ناقلة النفط هذه، فيما لم يصدر أي تعليق من واشنطن بعد.

من جهتها، ذكرت وكالة «مهر» أن مواجهة وقعت بين زوارق سريعة تابعة للحرس، وسفينة أميركية غادرت الموقع لاحقا. كما أضافت أن لقطات مصورة ستذاع قريبا، إلا أن الوكالة أو التلفزيون الرسمي لم يذكرا متى وقع ذلك على وجه التحديد، بل اكتفت مهر بالقول «في الفترة الأخيرة».

في المقابل، أفادت قناة «العربية» بأن قوات أميركية أجبرت ناقلة نفط إيرانية على العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مانعة إياها من المرور في بحر العرب.

عل صعيد اخر أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني امس أن «المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي لن تأتي بنتيجة مختلفة إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض عقوباتها على طهران».واعتبر شمخاني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أن «الرئيس الأميركي جو بايدن فاقد للقدرة على اتخاذ القرار وغير جاهز لتقديم الضمانات» محذرا من أن نتيجة المفاوضات النووية ستكون واضحة من الآن حال عدم تغير الأوضاع الحالية.

وانتقد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان الثلاثاء الولايات المتحدة وقال إنها «تزعم استعدادها للعودة للاتفاق النووي لكنها في الوقت نفسه مستمرة في فرض عقوبات جديدة على الأفراد والكيانات الإيرانية».

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة كانت آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، والتي اختتمت، في 20 يوينو الماضي ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

