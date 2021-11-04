3 دول عربية تتصدر المؤشر العالمي في «الإفلات من العقاب»

عربيات ودوليات

دبي - الوكالات: تصدرت 3 دول عربية رأس قائمة الدول في المؤشر العالمي «للإفلات من العقاب» لعام 2021 الصادر عن لجنة حماية الصحافيين، والذي يسلط الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحافيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم. وشملت الدول العربية الصومال وسورية والعراق، ضمن إجمالي 12 دولة تتركز بها النزاعات، والتي تلجأ بها جماعات إجرامية وسياسية ومسؤولون حكوميون وجهات فاعلة قوية أخرى على اتخاذ العنف كوسيلة لإسكات التقارير النقدية والاستقصائية. ووجدت لجنة حماية الصحافيين أن الفساد غير الخاضع للرقابة والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى الإرادة السياسية لمتابعة التحقيقات القوية، هي عوامل ينتج عنها الإفلات من العقاب.

وعلـي الرغم من أن بيانات المؤشر تغطي فترة ما بين1 سبتمبر 2011 إلى 31 أغسطس 2021 فهي لاتعكس بشكل كامل الخطر المتزايد الذي يواجه الصحفيين في أفغانستان. احتلت أفغانستان المرتبة الخامسة كما كانت في العامين الماضيين في حين أن مكانة البلاد في المؤشر لم تتغير تدهور الوضع على الأرض بالنسبة للصحافيين بشكل كبير في عام 2021 حيث سيطرت طالبان في منتصف أغسطس وسط انسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف وهروب الرئيس أشرف غني. وفر مئات الصحافيين من البلاد لأنهم يخشون من سجل طالبان الوحشي في حرية الصحافة وما يمكن أن يعنيه حكمها لسلامة الصحافيين.

