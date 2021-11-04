انتخاب جمهوري حاكماً لفيرجينيا في نكسة للديموقراطيين

عربيات ودوليات

ريتشموند - الوكالات: فاز المرشّح الجمهوري غلين يونغكين أمس في الانتخابات التي أُجريت لاختيار حاكم لولاية فرجينيا، وفق تقديرات محطّات التلفزة الأميركيّة، في اقتراع اعتبر اختبارا للديموقراطيّين وللرئيس جو بايدن. وأظهر فرز أكثر من 95% من الأصوات، تقدُّم يونغكين (54 عاما) والذي لا خبرة سياسية له بـ2.7 نقطة على الديموقراطي تيري ماكوليف البالغ 64 عاما الحاكم السابق لهذه الولاية الواقعة في شرق الولايات المتحدة (2014-2018). وقال يوغنكين أمام مناصريه «لقد فزنا» واصفا ما حصل بأنه «لحظة حاسمة ستغير مسار» فرجينيا بعد سيطرة الديموقراطيين عليها مدة ثماني سنوات. وحقق غلين يونغكين الذي استقطب أصوات ناخبي الأرياف الذين يصوتون للمحافظين تقليدا، نتائج جيدة أيضا في معاقل ديموقراطية في شمال الولاية. وحتى النهاية تمسك الديموقراطيون بأمل الفوز وقال تيري ماكوليف «سنستمر في احتساب بطاقات الاقتراع لأن كل أبناء فيرجينيا يستحقون أن يحتسب صوتهم». وأكد ماكلويف المخضرم في السياسة والذي تلقى دعم أبرز شخصيات الحزب الديموقراطي خلال الحملة «المعركة مستمرة». وقال جو بايدن من غلاسكو حيث يشارك في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 26) قبل اغلاق مراكز الاقتراع «سنفوز» في هذا الاقتراع «رغم النتائج المتقاربة». وكان هذا الاقتراع يعتبر مقياسا للدعم الذي تحظى به سياسات الرئيس الأميركي رغم أنه رفض تقديم الأمور على هذا النحو.