رونالدو أنقذ يونايتد مجدداً

دوليه

انقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مرة أخرى فريقه مان يونايتد من التعثر في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتسجيله ثنائية في مرمى مضيفه أتالاتنا الإيطالي (2-2) بينها هدف التعادل في الوقت بدل الضائع أول من أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة السادسة. وكان رونالدو سجل هدف الفوز (3-2) على أتالانتا في الجولة السابقة على ملعب أولد ترافورد في وقت متأخر بعدما تقدم الفريق الايطالي بهدفين من دون رد في الشوط الاول، وأحرز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع ضد فياريال الإسباني (2-1) في الجولة الثانية. ورفع «الدون» رصيده الى خمسة أهداف في دوري الابطال هذا الموسم في أربع مباريات.

وقال رونالدو بعد الفوز «كانت مباراة صعبة. إنها دائمًا صعبة هنا في برغامو ولكننا آمنا بأنفسنا حتى النهاية. ساعدت فريقي للحصول على نقطة وأنا سعيد جدًا». ورفع يونايتد رصيده الى 7 نقاط بفارق المواجهة المباشرة عن فياريال الثاني والفائز على ضيفه يونغ بويز السويسري 2-0، فيما تراجع أتالانتا إلى المركز الثالث برصيد خمس نقاط. ودخل يونايتد المباراة بعد أن تنفَّس نهاية الأسبوع الصعداء بفوز كبير (3-0) خارج الديار أمام توتنهام في الدوري في أعقاب هزيمته المذلة على أرضه بخماسية نظيفة ضد غريمه ليفربول ما وضع مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير تحت ضغط الإقالة. وكانت مباراة اليوم مهمة للمدرب للخروج بنتيجة ايجابية قبل دربي مانشستر المنتظر أيضًا على ارضه ضد سيتي في الدوري نهاية الاسبوع.

وبعد الهزيمة المذلة ضد ليفربول، غيّر سولشاير التشكيل أمام توتنهام ولعب بخمسة مدافعين وكرر ذلك في برغامو، وكان العاجي إريك بايي التغيير الوحيد في الخط الخلفي بدلا من السويدي فيكتور لينديلوف المصاب. كما بدأ الفرنسي بول بوغبا الموقوف محليًا لطرده ضد ليفربول بدلا من البرازيلي فريد وماركوس راشفورد مكان الأوروغواياني إدينسون كافاني. وكاد يونايتد يفتتح التسجيل باكرًا عندما سدد الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي كرة من داخل المنطقة، ارتدت من المدافع الارجنتيني خوسيه لويس بالومينو لتغير مسارها وتتابع طريقها قبل أن ترتد من القائم الأيمن (5). وافتتح أتالانتا التسجيل عندما مرر الكولومبي دوفان ساباتا عرضية الى السلوفيني يوسيب إيليتشيتش نحو وسط المنطقة تابعها في المرمى مرت تحت الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي كان قادرًا على التعامل معها بطريقة أفضل (12). وعادل يونايتد النتيجة بهدف جماعي مميز بين ثلاثي المقدمة بعد أن بدأ البرتغالي برونو فرنانديش الهجمة بتمريرة الى رونالدو ومنه الى غرينوود وثم الى الدون المتوغل داخل المنطقة فمررها بدوره الى فرنانديش الذي أعادها إليه بكعب قدمه فتابعها في الشباك (45+1). وتمكن أتالانتا من التقدم مرة أخرى بعدما مرر بالومينو كرة خلف المدافعين الى ساباتا الذي تابعها في الشباك وسط غياب الرقابة الدفاعية، ليؤكد حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» صحة الهدف بعد أن غطّى قائد يونايتد هاري ماغواير التسلل (56). ودفع سولشاير بكافاني وجايدون سانشو في محاولة لإدراك التعادل. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الاخيرة، سدد رونالدو كرة منخفضة «على الطاير» بتمريرة من غرينوود الى يمين الحارس خوان موسو (90+1). ورفع أفضل لاعب في العالم خمس مرات رصيده الى 127 هدفًا في 303 مباريات مع مان يونايتد ليتجاوز رقم سولشاير 126 في 366 مباراة الذي لعب لمصلحة الفريق بين 1996 و2007.

